'Sarvanteh'

Parafraseando al profesor Enrique Soria, no, Cervantes no nació en Córdoba. Aunque lo dijera como testigo en un pleito. Pero se sentía cordobés, por cuna. Miguel de Cervantes y Saavedra, autor de la novela más importante del mundo, nació en Alcalá de Henares aunque, insisto, se sentía cordobés. En Córdoba nació su padre y vivieron sus abuelos paternos. Y sus obras están repletas de referencias hacia la ciudad y la provincia. También de Cabra, de su tenebrosa Sima, donde vivió su familia.

Cervantes no nació en Córdoba como tampoco lo hizo Antonio Gala (que vio la luz en Brazatortas), Vicente Amigo (en Guadalcanal) o incluso Julio Anguita (Fuengirola). No creo que nadie dude de que son cordobeses. Porque uno no es de donde nace sino de donde pace. O de donde se hace.

Córdoba es, sin duda, una ciudad cervantina que quizás ha explotado poco aparecer tanto en El Quijote. De pequeño siempre me llamaron la atención los azulejos que sí que existen en la plaza del Potro, por ejemplo, que ilustran que ese lugar aparece en las obras del “ingenioso” escrito don Miguel de Cervantes, pero poco más.

Córdoba está repleta de referencias de escritores universales. En Corduba nacieron Séneca o Lucano, dos de los escritores más importantes de toda la historia de Roma. En Qurtuba nacieron Averroes y Maimónides, dos filósofos de talla mundial (pregunten en cualquier país de Oriente Medio o visiten la tumba de Maimónides en Israel). Y aquí escribieron sus historias los poetas Wallada, Ibn Zaydun o Ibn Hazm. Después llegó Góngora, otro autor clave del Siglo de Oro en España. Y mucho después el propio Antonio Gala.

La relación de Córdoba con la historia de la literatura universal es absoluta y se corona con un Cervantes que se sentía cordobés. No hace falta cambiar la historia y decir lo que no fue, que sus primeros días los pasó en esta ciudad, para defender a Cervantes como “uno di noi”.