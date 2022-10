Los Químicos de UnivCórdoba se vienen a la Corredera

Qué más quisiera yo que el título de esta nuga fuera verdad y que en el centro universitario de las Letras viéramos con más asiduidad a mis amigos los (arqueo)químicos de Rabanales. Una piedra, benditas piedras, sin embargo, hemos puesto desde hoy, cuando la Química de la UCO se ha mudado por unos días al centro cultural que la Universidad de Córdoba tiene en la Corredera.

En ese centro se inaugura una exposición sobre pintura mural romana que no está comandada por un arqueólogo. Están al mando dos químicos, José Rafael Arrebola y nuestro Dani Cosano, a los que ha acompañado una nutrida representación de profesores, químicos, de la Facultad de Ciencias aglutinados en torno a su decana. Con ellos estaban, además de nuestro Rector, entusiasmado, un profesor de Lenguas Clásicas hoy Vicerrector de Cultura, el amigo Israel Muñoz y nuestro común Decano de Letras, el amigo Ricardo Córdoba. No suelo escribir de La Casa, de la UCO, este personal rincón de mal Marcial que tengo en Cordópolis; pero hoy sí.

Córdoba tiene una raza de tierra, de vientre y de análisis de su Medio que es tan primordial como lo son sus mayores joyas históricas; pero se ve menos. El patrimonio artístico y arqueológico, parece, que es cosa sólo de nosotros los de la Plaza de Cardenal Salazar. Vayan por favor a la Corredera a comprobar que no, pues no hay arqueología sin análisis, sea este el que sea. Si es de textos, por un filólogo, si es de estratos o materiales, por un arqueólogo, si es de composición, por un químico. Nada, o poco, sabríamos con certeza del arte y la arqueología sin los análisis que nos da la química. Ni sabríamos de la amalgama del mercurio en la Antigüedad, ni del origen, composición y economía de los pigmentos en los cuadros del Barroco ni de los residuos orgánicos en cualquier tipo de soporte sea artístico o arqueológico. Dicho de otro modo, no se puede hacer completamente arqueología, diría que Historia, sin contar con quienes saben decirnos qué es lo que contienen las cosas y cómo se han hecho. De ello se derivan consecuencias y conclusiones históricas, siempre.

En España, para trabajar analítica aplicada pintura mural romana, el referente está en el Campus de Rabanales de la UCO. Allí, en el Departamento de Química Orgánica, están los comisarios de esta exposición que analizan muestras de los mejores yacimientos del país y publican en las revistas más especializadas junto con los arqueólogos referentes de los distintos yacimientos. Allí están muchos compañeros más, junto a ellos, que trabajan en “arqueoquímica”. En arqueología, ese trabajo, se llama Arqueometría, es decir, lo sometido a análisis y cuantificación. Rafa le ha puesto arqueoquímica. Y suena tan naif que, como arqueólogo, se lo compro.

Para conocer las cosas lo mejor es saber cómo están hechas. Pinturas de Córdoba, de Almedinilla, de Puente Genil, etc son el centro de la exposición a la que les invito a visitar en La Corredera.

Hemos hecho con todo ello un viaje importante hoy: hemos traído a los de la “bata blanca” al centro. Hace años, algunos nos fuimos al Campus con el paletín. Córdoba que todo lo puede. Aunque lo hayamos olvidado, lo genuino en esta ciudad nuestra, y su tierra, es intentar ser universales aunque sea en una baldosa. Así avanzó siempre nuestra Córdoba.

Que no se nos vayan nunca los químicos.

@AntMonterrosoCh