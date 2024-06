Películas de colegas

Las “buddy movies” son aquellas películas que tienen la amistad entre dos varones como la principal relación en la trama. Ambos suelen presentar personalidades muy diferentes e incluso incompatibles, pero, cuando se enfrentan a las adversidades, forjan una relación de amistad y respeto mutuo. Ejemplos clásicos son las películas protagonizadas por Dean Martin y Jerry Lewis en los sesenta o las de Paul Newman y Robert Redford (Dos hombres y un destino, El golpe) en los setenta. En los ochenta se empezó aplicar el modelo a dos policías, normalmente, uno de ellos estrafalario, poco convencional, y el otro, serio y cumplidor del deber: Límite 48 horas (1982) y Arma letal (1987). Como la cosa fue un éxito mezclando a un poli negro y uno blanco, a algún ejecutivo se le encendió la bombilla en los noventa y pensó: probemos con dos policías negros. Así que juntaron a los cómicos Will Smith y Martin Lawrence y la cosa funcionó igual de bien o mejor, tanto que repitieron: dos primeras entregas dirigidas por Michael Bay en 1995 y 2003, una secuela más, ya en 2020 (Bad Boys for Life, dirigida por Bilall Fallah y Adil El Arbi) y ahora Bad Boys: Ride or Die, también dirigida por Adil y Bilall.

Cuando acusan injustamente al capitán Howard de un crimen relacionado con el tráfico de drogas, los policías rebeldes, Mike y Marcus, se comprometen a limpiar su nombre. A medida que se acercan a la verdad, son incriminados y se convierten en fugitivos, con una recompensa sobre sus cabezas financiada por un cartel. Perseguidos por la policía, en el punto de mira de los carteles de droga y buscados por todas las bandas de la ciudad, deben luchar para descubrir la verdad y demostrar su inocencia.

Les encantará a los seguidores de esta pareja que busquen una combinación de acción y comedia como acompañamiento a las palomitas. Yo personalmente, nunca le he encontrado mucho la gracia a Martin Lawrence (a Will Smith sí, claro… Amigos, ¿eh, Will?)

El terror esta semana nos lo sirve la cinta Los vigilantes, dirigida por Ishana Shyamalan, basada en una novela de A.M. Shine y protagonizada por Dakota Fanning. Mina es una artista de 28 años que se pierde en un bosque en Irlanda. Cuando encuentra refugio, una especie de habitación búnker con una gran pared de cristal, queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por misteriosas criaturas que acaban con todo aquel que abandone la estancia tras la caída del sol.

Por si no lo ha adivinado por el apellido, Ishana Shyamalan, que da el salto a la dirección de largometrajes (solo había dirigido algún vídeo musical y un par de capítulos de la serie Servant) es la hija de M. Night Shyamalan, autor de reconocidas cintas de terror como El sexto sentido, El incidente o El bosque y productor en esta ocasión. Tenemos un caso parecido en Francis Ford Coppola y su hija Sofía Coppola (Lost in translation) y no ha salido nada mal. ¿Por qué no confiar también esta vez?

El drama biográfico La última sesión de Freud ofrece una intrigante confrontación dialéctica entre dos gigantes intelectuales del siglo XX: Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, interpretado por Anthony Hopkins, y C.S. Lewis, autor entre otras obras de Las crónicas de Narnia, interpretado por Matthew Goode.

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, un anciano Sigmund Freud invita al icónico autor C.S. Lewis a su casa de Londres, donde mantienen un debate sobre las grandes cuestiones de la existencia y chocan en temas como el amor, el sexo o el sentido de la vida. Inevitablemente también surge el tema de la naturaleza de sus relaciones con otras personas explorando la relación única de Freud con su hija lesbiana Anna y el romance poco convencional de Lewis con la madre de su mejor amigo.

Una producción exquisitamente británica, con grandes actuaciones y un diseño de producción al estilo victoriano.

Otros estrenos de la semana son:

La cinta de animación japonesa Sylvanian Families La Película: El regalo de Freya, dirigida a los más pequeños, sobre una conejita que tiene que preparar el mayor Festival de su aldea el mismo día del cumpleaños de su madre, a la que no sabe qué regalo hacer.

También de animación, en este caso, española, Robotia. En un mundo habitado por androides, una niña sueña con jugar al fútbol, a pesar de la prohibición de su familia. Sus amigos acudirán en su ayuda para ayudarla a cumplir su deseo..

Seguimos con películas familiares, en este caso de carne y hueso, y pelo: Lassie (Una nueva aventura), en la que la famosa perra collier Lassie intentará descubrir el misterio de la desaparición de varios perros de raza.

La comedia intergeneracional Ex maridos. Los padres de Peter se divorcian y su mujer lo abandona. Cuando Peter se cuela en la despedida de soltero de Nick, su hijo, se da cuenta de que no es el único de la familia en crisis.

Hit Man. Asesino por casualidad es la nueva película de Richard Linklater (Boyhood), donde un sicario infiltrado por la policía entra en un territorio peligroso cuando se siente atraído por una mujer que contrata sus servicios. La película ha recibido excelentes críticas y, si no está programada en todos los cines, es porque se estrena simultáneamente en Netflix. Hasta donde sabemos, sí se va a proyectar en el cine Artesiete Lucena.

Tienes los horarios y entradas de estos estrenos y de toda la cartelera en la Cartelera de cine de Cordópolis.