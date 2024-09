La vuelta al cine

Se acabaron las vacaciones para muchos, comienzan para unos pocos, los nenes vuelven al cole, retomamos la rutina… Y en el cine, ¿qué pasa en septiembre? Es un mes de transición entre los estrenos taquilleros del verano y la época de los festivales (ahora mismo está en marcha el de Venecia y pronto comienza el de San Sebastián), con películas más ¿artísticas, cultas, alternativas? que nos irán llegando a lo largo de las próximas semanas.

En esta semana, empezamos con un previsible taquillazo, pero firmado por un “autor”, Tim Burton, así que se supone que conjuga lo comercial y lo artístico. Se trata de Bitelchús Bitelchús, que, como se puede intuir, es la continuación de Bitelchús (1988), es decir, una secuela que se ha hecho esperar 36 años. Muchos de quienes estén leyendo esto no tendrán la edad suficiente para acordarse de la original, y otros no la recordamos por el motivo opuesto, ser demasiado mayores. Así que no estaría mal darle un repasito en alguna plataforma de streaming o sacarla del videoclub en VHS, lo que sea más rápido.

La vida de Lydia (interpretada por Winona Ryder en la original y también en esta) se complica cuando su hija adolescente descubre una maqueta en el desván que abre accidentalmente un portal al Más Allá. Alguien dice el nombre de Bitelchús tres veces, liberando al travieso demonio, encarnado, como no podía ser de otra manera, por el gran Michael Keaton.

Una novedad es que Bitelchús está casado, y su esposa-enemiga tiene el aspecto nada menos que de Monica Bellucci, con un estilo que recuerda a “La novia cadáver”. Curiosamente, Bellucci desde hace algunos años, es la pareja sentimental de Burton. Una diosa a la que le gustan los tipos feos. ¿Se puede pedir más?

Según el propio Tim Burton, el mensaje central de la película es que necesitamos a alguien que rompa con lo convencional, alguien que desafíe las normas y la corrección política. Una figura incómoda tanto para los vivos como para los muertos, una fuerza explosiva sin filtros. A veces hace falta algo de caos porque demasiado orden nos asfixia.

En los años sesenta, la estación Rocafort del metro de Barcelona adquirió fama de lugar maldito debido a la gran cantidad de suicidios ocurridos allí. Aumentando el misterio, se difundieron rumores sobre la presencia de fantasmas que, al caer la noche, deambulaban por los andenes. Estación Rocafort, dirigida por Luis Prieto (El engaño), se inspira en esta leyenda negra. Un expolicía en su peor momento, interpretado por Javier Gutiérrez, se une a una empleada del metro, Laura, a quien da vida Natalia Azahara, que solicita su ayuda para investigar los misteriosos fenómenos que ha presenciado en la estación. Lo que sea que ocurre en la estación maldita sigue sucediendo a día de hoy. Irá a por Laura, y a por todos los que la rodean.

También ambientada en los años 60-70 en los barrios de la periferia de Barcelona, El 47, dirigida por Marcel Barrena (Mediterráneo), trata sobre los inmigrantes extremeños y andaluces que reclaman una línea de autobús que los comunique con la capital. Harto de que el Ayuntamiento defienda que el transporte público no puede llegar a la zona porque las calles son demasiado estrechas e inseguras, el conductor de autobús de la TMB Manolo Vital intentará demostrar, al volante del 47, que las autoridades se equivocan.

La película habla de lucha y dignidad, personificada en el personaje de Vital, a quien da vida un espléndido, como siempre, Eduard Fernández.

Cambiando totalmente de registro, Mi amigo el pingüino es una historia sentimental para toda la familia basada en el caso real de la amistad surgida entre un pequeño pingüino y el pescador que salvó su vida. Está dirigida por David Schurmann (Pequeño secreto) e interpretada por Jean Reno (Léon, el profesional) y Adriana Barraza (Babel).

En una isla frente a la costa de Brasil, Joao, un pescador solitario, rescata a un pingüino herido y cubierto de petróleo. Durante los días que dedica a cuidarlo, nace entre ellos una complicidad que cambiará para siempre la vida de Joao y de quienes le rodean.

Debe ser bonito tener un amigo pingüino, aunque en Córdoba la vida resultaría complicada.

Por último, tenemos la belga Un silencio, dirigida por Joachim Lafosse (Un amor intranquilo) y protagonizada por Daniel Auteuil y Emmanuelle Devos.

Astrid lleva veinticinco años siendo la esposa de un famoso abogado, viviendo en un mundo de apariencias. Pero la estabilidad familiar se desmorona cuando sus hijos, buscando justicia, inician una investigación que amenaza con desvelar oscuros secretos y desafiar las bases mismas de su vida y la de su esposo.

