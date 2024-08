IA de la mala

La tecnología siempre ha dado miedo. Supongo que cuando el primer australopiteco talló una roca con filo su madre le dijo: “niño, deja las piedritas que no nos vas a traer nada bueno”. Desde el mito de Prometeo, que robó el fuego a los dioses del olimpo para dárselo a los humanos y, como castigo por ello, un águila le iba comiendo el hígado a diario, la literatura y el cine han seguido advirtiendo: humanos, no seáis demasiado ambiciosos, no juguéis a ser dioses, no andéis jodiendo con estas cosas que al final os va a salir mal (y un día de estos, aunque sea por estadística, van a acertar). La electricidad, la ingeniería genética, la energía nuclear, los robots… y ahora la Inteligencia Artificial. No es nuevo que las máquinas sean las malas de la peli (2001, una odisea del espacio, Terminator, Matrix…), pero ahora que la IA está más cerca, en los medios, en nuestro día a día, es normal que lleguen al cine historias sobre el tema. Y lo más frecuente es que se muestre a la IA mala (como el colesterol, hay de los dos tipos). La buena, la que te hace los trabajos de la universidad, por ejemplo, no es tan cinematográfica.

Toda esta introducción para decir que se estrena una peli que mezcla ciencia ficción, miedo y suspense: Diabólica (resáltese el ia de la primera sílaba), escrita y dirigida por Chris Weitz (La brújula dorada)

Una familia es seleccionada para probar un nuevo dispositivo doméstico: un asistente digital llamado AIA, que aprende los comportamientos de la familia y comienza a anticipar sus necesidades. De esa forma se asegura de que nada ni nadie se interponga en el camino de su familia.

Como se puede intuir, esta IA parece de la mala. A mí no me tienen que convencer. El lavavajillas o los elevalunas eléctricos ya me parecen inventos del demonio. No digamos Alexa, sobre todo cuando mis hijos eligen la música.

El Cuervo es la nueva adaptación de la novela gráfica original de James O’Barr, tras la que filmó Alex Proyas en 1994, tristemente célebre por la muerte en el rodaje de su protagonista Brandon Lee, hijo de Bruce Lee. En esta ocasión está dirigida por Rupert Sanders (Ghost in the Shell: El alma de la máquina) y protagonizada por Bill Skarsgård (Kill boy).

Eric Draven y Shelly Webster son dos delincuentes callejeros, dos almas gemelas brutalmente asesinadas. Incapaz de descansar bajo tierra, Eric busca venganza, atravesando los mundos de los vivos y los muertos para saldar sus deudas.

Se trata de un romance gótico con bastantes dosis de violencia que gustará a los amantes de la fantasía oscura.

También hay romance, pero más de andar por casa, en la nueva película de Jonás Trueba (El baile de la Victoria), Volveréis, una comedia que ganó el premio como Mejor Película Europea en la Quincena de realizadores de Cannes. Está protagonizada por Itsaso Arana y Vito Sanz, que, junto al director, firman también el guion.

Después de 15 años juntos, Ale y Alex tienen una idea que podría parecer absurda: organizar una fiesta para celebrar su ruptura. Este anuncio deja perplejos a sus seres queridos, pero ellos se mantienen firmes en la decisión de separarse ¿O quizás no?

Más de la mitad de las parejas que se casan se separan y hace tiempo que ya no se esconden las separaciones, e incluso se airean a bombo y platillo por las redes. Esta historia de amor/desamor plantea una premisa sencilla: ¿Por qué no celebrarlas? El planteamiento es simple, pero el desarrollo de situaciones y personajes va mucho más allá.

Según Trueba, un maravilloso aforismo de Juan Ramón Jiménez ha guiado esta película y toda su filmografía: “Tengan por seguro que allí donde haya gente riendo habrá motivos por los que llorar”.

Dirigida a los niños, llega la cinta de animación europea Héroes de Central Park. Se basa en una historia original de los guionistas de Toy Story, que sigue las desventuras de Don Quijote, un títere fugitivo con una gran imaginación, y DJ Doggy Dog, un peluche abandonado que necesita un amigo. Sus caminos se cruzan en Central Park y viven una épica aventura de amistad en la ciudad de Nueva York.

Un regalo para papá y mamá es también una comedia para toda la familia. Greg Kinnear e Isla Fisher interpretan a un matrimonio que se separa (otro más). Pero Taylor, el pequeño de la familia, descubre que puede manipular el tiempo utilizando un reloj de pared. Con la ayuda de sus hermanos mayores, regresará una y otra vez al día en que sus padres anunciaron su separación con la esperanza de poder cambiar el destino de la familia.

