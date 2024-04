Distopías animadas de ayer y hoy

No hay demasiados estrenos esta semana, pero sí animados: guerra, terror, conflicto, espías… Para olvidarnos un rato de ver esto mismo en los telediarios.

Llega la esperada Civil war, dirigida por Alex Garland (Ex_Machina), que mezcla muchos géneros: thriller de acción, distopía, road movie, película periodística, política, etc.

El filme se desarrolla en un futuro cercano, en el que Estados Unidos se ha dividido en múltiples facciones envueltas en una guerra civil. Una alianza armada de estados que se rebelan contra el gobierno federal está a pocos días de lograr la rendición del capitolio. Un equipo de periodistas y fotógrafos de guerra viajan por carretera hacia Washington DC. tratando de llegar antes.

En estos Estados Unidos se ha perdido la idea compartida de nación, el tejido social se ha desgarrado y solo queda el primitivo instinto de supervivencia. Como explica su protagonista, Kristen Dunst: “Esto es lo que ocurre cuando nadie se escucha, cuando se silencia a los periodistas, cuando desaparece esa verdad compartida”.

Suena familiar, ¿no? Quizás hace 20 años, esta historia nos habría parecido un tanto estrafalaria. Hoy día no es tan inconcebible.

Abigail también combina géneros: una película de atracos con una de terror vampírico. Tras el secuestro de la hija de un poderoso capo del hampa por una banda de delincuentes, estos deciden mantener vigilancia sobre la niña durante una noche hasta recibir el rescate. Sin embargo, en una mansión aislada, los captores comienzan a desaparecer uno a uno y pronto descubren, con creciente horror, que están encerrados con una niña nada común. Tan solo después de que Abigail se quita la máscara de inocencia, los miembros de la banda (un conductor, un francotirador, una médica, un forzudo y un hacker) comprenden que más les vale unir sus fuerzas si no quieren morir antes del amanecer.

Si hubiesen contado con una profesora de la ESO, les habría advertido de lo peligroso que es lidiar con niñas de 12 años.

La película de animación Dragonkeeper: Guardiana de dragones, es una coproducción hispano china dirigida por Salvador Simó (Buñuel en el laberinto de las tortugas) y basada en la primera de las seis novelas de la popular saga de Carole Wilkinson.

En la China imperial, los dragones, antiguos amigos y aliados de los hombres, han sido perseguidos y encarcelados durante años. En una remota fortaleza, una joven ayuda al último dragón vivo a escapar de su cautiverio y se une a él en una emocionante aventura para recuperar su tesoro más valioso: el último huevo de dragón, robado por un malvado hechicero. Perseguidos por los ejércitos del Emperador, esta inusual pareja emprende un viaje fascinante por toda China.

Más animación, en esta ocasión japonesa: Spy x Family Código: Blanco, basada en el manga de Tatsuya Endo, de la que surgió la serie anime de televisión Spy x Family.

Un espía y una asesina, Loid y Yor, forman una pareja peculiar, ocultando sus identidades mientras fingen ser una familia perfecta. Sin embargo, su hija adoptiva Anya, una telépata, conoce sus secretos sin que ellos lo sepan. Durante una escapada invernal, los planes de Loid para la Operación Strix se ven comprometidos cuando Anya se involucra accidentalmente, desencadenando eventos que amenazan la paz mundial.

La película ha tenido una excelente acogida por parte de los seguidores de la serie y de quienes se acercan a este universo por primera vez.

Otros estrenos de la semana son: Rosalie, la historia de una chica que, en la Francia de 1870, tiene su cuerpo y rostro cubiertos de vello; La quimera, sobre un buscador de tesoros en la Toscana italiana que realmente busca a su amor perdido.

Tienes los horarios y entradas de estos estrenos y de toda la cartelera en la Cartelera de cine de Cordópolis.

