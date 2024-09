CCOO se descuelga de la firma del convenio del campo que han acordado UGT, Asaja y Coag

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha “decidido no firmar el nuevo convenio del campo, que han rubricado hoy las patronales Asaja y COAG y el sindicato UGT” para la provincia y que, para CCOO, constituye “un ataque al empleo”, pues “viene a deteriorar aún más un sector ya de por sí muy precario y, en vez de avanzar en derechos, los destruye”.

En este sentido y a través de una nota, el secretario general del mencionado sindicato, Agustín Jiménez, ha explicado que, “tras celebrar una asamblea de trabajadores del campo, en la que expresaron su absoluto rechazo al nuevo convenio”, CCOO ha “decidido no respaldarlo” y lamenta que “UGT se haya rebajado a firmar un acuerdo, que vende como un avance, cuando saben bien que es destructivo y lo único que va a conseguir es seguir echando a gente del campo”.

Jiménez ha afirmado que “la subida salarial es tan vergonzosa que en el texto del convenio se remiten a la tabla salarial y ni siquiera se atreven a explicar que del 6,5% de subida salarial pactada para este año, un 5% corresponde al SMI, que es de obligada aplicación, es decir, no es fruto de la negociación”, mientras que “el 1,5% restante supone 45 céntimos de euros por jornada, es decir, que la subida real es de menos de ocho céntimos de euro la hora”, y además, “como aplican el SMI a unas tablas incorrectas, la subida no es realmente del 5%”.

Por eso, a CCOO le da “vergüenza este convenio” y ha criticado que “UGT haya roto la unidad de acción y firme subidas salariales que no van a permitir recuperar poder adquisitivo a las personas, y medidas que precarizan aún más las condiciones laborales del sector”. En concreto, Jiménez se ha referido a la modificación de la incapacidad temporal, pues, “hasta ahora, si un trabajador se daba de baja por enfermedad cobraba el 100% de su salario. Ahora, los tres primeros días no cobrará nada y a partir del cuarto cobrará un 50%”, es decir, que “en el campo ya no te puedes poner ni malo”.

Por su parte, el responsable del Campo de CCOO en Córdoba, Manuel Muñoz, ha añadido que su sindicato ha hecho “muchas concesiones durante la negociación del convenio. De hecho, estábamos dispuestos a aceptar una subida del 2,5% para cada año, es decir, dos puntos por encima de lo que finalmente han cerrado”, y “luego la patronal se queja de que no encuentra mano de obra, pero son ellos los que están generando el problema, porque lo que van buscando en realidad es recuperar el contingente de personas trabajadoras extranjeras y pagar menos”.

Así, en CCOO se han preguntado “quién va a querer trabajar en el campo, un sector en el que todas las categorías cobran lo mismo, y en el que el sindicato mayoritario, en vez de defender sus derechos, prefiere firmar un convenio lesivo con tal de seguir presumiendo de ser el mayoritario”.

UGT asegura que se gana en “derechos económicos”

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en Córdoba, Pedro Téllez, ha afirmado este martes que el nuevo convenio provincial del campo en Córdoba, firmado por su sindicato y las patronales agrarias Asaja y COAG, y que afectará a más de 65.000 trabajadores de la provincia, es “el mejor convenio del campo que se haya firmado en Andalucía, tanto en derechos económicos, como sociales”.

En concreto y según ha informado el sindicato en una nota, el nuevo convenio del campo cordobés tiene una vigencia de tres años, hasta final de 2026, y se aplicará con carácter retroactivo desde enero de este año, “a todos los efectos económicos y retributivos”, según ha destacado Téllez.

El secretario general de UGT FICA Córdoba ha precisado que “el nuevo acuerdo supondrá una subida salarial de, como mínimo, el 10,5% en todos sus conceptos económicos, comenzando con una subida, desde principios de año, tanto en salarios, como en complementos, de un 6,5%, y con la garantía de un aumento, tanto para 2025, como para 2026, de un 2%, en el caso de que haya una subida del SMI inferior a esta cifra, pero garantizando, en el caso de que el SMI suba por encima del 2%, que se equipare a esa subida”.

Por otra parte, Téllez ha señalado que, con la firma de este convenio, se han actualizado y regularizado aspectos normativos y sociales, y ha resaltado “la mejora del complemento por incapacidad y la mejora de las condiciones de los fijos discontinuos”, un colectivo que, “respecto al de todos los trabajadores del campo, ha aumentado un 45%”.

Otra de las novedades del acuerdo es “la inclusión de un seguro de vida para todas las personas trabajadoras del campo, lo que va a mejorar, sin duda, las condiciones sociales de este colectivo”.

UGT ostenta en estos momentos la representatividad del 67% de los trabajadores del campo en Córdoba, por lo que Téllez ha lamentado que “otros sindicatos no se hubieran unido a la firma de este acuerdo”, que en UGT valoran “muy positivamente, al ser el que ofrece en estos momentos las mayores subidas económicas y el mejor salario de todas las provincias andaluzas”.

De hecho, según ha explicado Téllez, “tras la firma de este convenio, los trabajadores pasan a cobrar por jornada de trabajo la cantidad de 58,39 euros, la cantidad más alta reflejada en convenio de todas las provincias andaluzas, algo que, junto a las mejoras sociales, van a marcar los próximos años”.