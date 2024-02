Muy necesaria es la cantera. No en vano, sin las nuevas generaciones es más difícil la continuidad. De ahí que este año haya sido novedad importante la participación a nivel competitivo de una comparsa juvenil en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas. Al tiempo, no es requisito menor que Don Carnal también alegre a los más veteranos. Y la Asociación, así como el Ayuntamiento, lo sabe muy bien. Tal pensamiento lleva a la celebración de la denominada Fiesta de Mayores, que no falló tampoco este 2024.

Porque en Córdoba el Carnaval no tiene edad. Así quedó demostrado una vez más en el Gran Teatro, que albergó este viernes una nueva edición de la jornada destinada al disfrute de los mayores de la ciudad. Ellos y ellas, abuelos y abuelas, fueron durante una tarde protagonistas del evento de febrero. Ellos y ellas disfrutaron como sus hijos e hijas, como sus nietos y nietas. Lo hicieron con disfraces y letras por cantar, gracias en el segundo caso al trabajo de autores que intervienen como monitores.

En esta ocasión fueron 11 las formaciones veteranas que actuaron sobre las tablas del principal espacio escénico de la capital. Todas ellas compuestas por personas que en su día a día acuden a Centros de Participación Activa o Centros de Mayores en cada uno de los distritos de Córdoba. Por supuesto, hubo premio para todas, si bien su más ansiada recompensa es divertirse igual que si fueran niños y niñas. Tampoco faltó el público, también parte de los mencionados espacios municipales.

Con más detalle, la fiesta contó con la actuación de ‘Los jinetes de Santa Cruz’ (Santa Cruz), ‘Las que no paran de empujar’ (Higuerón), ‘La tierra que más quiero’ (Levante), ‘Las que bajaron del cielo’ (Barrio de los Ángeles), ‘Robin Hood’ (Villarrubia), ‘El fuego’ (Osario Romano), ‘Las primas del Torete’ (Huerta de la Reina), ‘Kenpati Kenpami’ (La Fogarilla), ‘La batalla’ (Alcolea), ‘Los del Vistalegre’ (Ciudad Jardín) y ‘Las inmortales’ (Antonio Pareja).