Mari Ángeles Mellado: “Deberíamos reflexionar para darle más fuerza al Carnaval en la calle”

A sus espaldas, más de dos décadas de transmisión de la fiesta a través de televisión. Son 22 los años en que, con su trabajo, realiza una importante labor de difusión. Ésa que quizá va a menos a nivel general en los últimos tiempos. Por su parte, las dudas al respecto no existen. El Carnaval debe tener presencia, la mayor posible. Mari Ángeles Mellado conoce perfectamente la celebración relacionada con Don Carnal, tanto como para anunciarla. Si bien narrarlo desde su oficio es muy diferente al encargo que tiene.

Directora de PTV Córdoba, cadena local de la que es uno de sus referentes, Mellado es la elegida para pronunciar el Pregón de Carnaval de 2024. Una designación que es tanto un honor como una responsabilidad para ella. Será el próximo sábado a partir de las 19:30 cuando libere la tensión que conlleva estar al frente de tan relevante tarea. Mientras llega el día, la periodista responde a Cordópolis sobre diferentes aspectos de la fiesta y de su relación con la misma.

PREGUNTA (P). Cinco palabras: pregonera del Carnaval de Córdoba.

RESPUESTA (R). Con peso. Palabras con peso, sobre todo, sobre mis espaldas. Es una responsabilidad.

P. Sucedes en ese menester a Pepín Carrillo y antes anunciaron la fiesta Juan Carlos Aragón, el Yuyu o, ya con la vista en casa, Miguel Amate…

R. Y Pepe Caballero, Fernandito Abad, la Koski… Yo soy una menudencia al lado de todos ellos.

P. Por eso, y antes mencionabas la palabra, ¿es más un honor o una responsabilidad?

R. Que se acuerden de una es un honor. Es un regalo que la Asociación Carnavalesca me ha hecho. Pero al igual que es un honor y un regalo es una responsabilidad muy grande. En mi mente tengo ahora mismo estar a la altura de todas esas personas que me han precedido y que la gente disfrute.

P. Hasta donde se pueda contar, ¿qué mostrarás el sábado?

R. Habrá una parte de pregonera y otra parte de mí, que será personal, como mera espectadora del Carnaval.

P. Por cierto, pregonas el Carnaval desde un oficio con el que las agrupaciones suelen ser bastante críticas. ¿Cómo se vive esa dualidad?

R. Entiendo que todos exijan, pero hay veces que no lo comparto. Creo que está bien que se tire de las orejas si algo no gusta, pero hay veces en las que se juzga de un modo que no debería ser. Todos los que estamos en el teatro para dar difusión, lo que pretendemos es que el Carnaval llegue a más gente. Si los medios no estuviéramos ahí, quizá estaría más escondido.

P. A todo esto, tenemos el Concurso casi recién acabado. ¿Qué te pareció?

R. He echado en falta agrupaciones, como las chirigotas de Cañete. Las chirigotas de los Gallardo y de Los Nenes de Cañete llevaban muy buenos años. He echado en falta a Rute, a muchísimas agrupaciones, incluso de Córdoba, que ya va siendo hora de que vuelvan a las tablas del Gran Teatro. En cuanto al Concurso, creo que hemos vivido una final muy bonita, con mucho nivel.

P. Sin embargo, hay aspectos por mejorar. Por ejemplo, la baja afluencia de público en determinados momentos de las funciones.

R. Eso no es de ahora. Es algo que tenemos que trabajar. Siempre suele suceder en las mismas funciones, en semifinales. No sé si es porque es entre semana y hay que madrugar al día siguiente, pero las agrupaciones que actúan ya a medianoche se ven solas. Tendríamos que darle una vuelta, incluso con menos funciones para tener más público.

P. De vuelta al Pregón, después el Carnaval tomará la calle. ¿No es esto el alma de la fiesta?

R. El Concurso es el Concurso y el Carnaval es lo que empieza a partir del próximo sábado. Es la calle. La revolución del Carnaval que se vivió hace muchos años fue porque se tomaban las calles cantando. La base es la calle y que pueda participar todo el mundo. Deberíamos reflexionar todos para darle más fuerza a ese Carnaval en la calle y que sea el reflejo de una ciudad en la que en febrero también tiene una fiesta grande.

P. Hablamos del Concurso y de la calle. Este año, en ambos contextos, tenemos más presente que en otros a la cantera. ¿Tiene futuro el Carnaval en Córdoba?

R. A mí me ha dado mucha alegría. Creo que ‘La Banda Calavera’ (comparsa juvenil) nos ha impactado a todos. Le habría dado el premio revelación, fíjate. La agrupación de ‘Los pequegrinos’ (chirigota infantil), de Almodóvar, venía con un montón de niños. Se está trabajando mucho y son muchos niños los que se están involucrando en el mundo del Carnaval, pero no son suficientes. Yo pienso que la música es el idioma del mundo, que hace maravillas con las personas y podría utilizarse la magia del Carnaval para trabajar en los colegios y centros cívicos, con pequeños y mayores. Tenemos grandes artistas de letras, composición, percusión, punteo, voces que a lo mejor no lo han conocido y sería muy bueno.

P. Pregonarás a Don Carnal después de 22 años de difusión en PTV. Aunque estás acostumbrada a hablarle al público, ¿es distinta la forma de encararlo?

R. Totalmente. Tengo un miedo atroz. Además, os vais a dar cuenta en el Pregón. Me he buscado mi fórmula. No es lo mismo, para nada. Lo otro es un trabajo y son muchos años, y aun así cuando sales la primera vez a las tablas del Gran Teatro en una final (suele ser presentadora de las últimas funciones del Concurso) sigue saliendo ese nudito y faltando el aire. Esto es algo que no conoces y eso causa un poco de miedo, al menos a mí. Hay mucha gente que lo ha hecho antes que yo, grandísimos artistas, y eso pesa. Cuesta trabajo y te quieres ver más o menos a su misma altura.

P. O sea, que lo del sábado será una liberación…

R. Totalmente. Creo que cuando termine voy a adelgazar diez kilos de golpe. Me derrumbaré y caeré totalmente rendida a Don Carnal, porque será el momento en el que haya soltado todo lo que llevo fraguando desde agosto.

P. Por cierto, no puedo dejar de preguntártelo. ¿Crees que falta, a nivel general, mayor atención mediática a la fiesta?

R. Creo que falta que todo el mundo se crea que tenemos un Carnaval de nivel. Falta empatía con la fiesta y, sobre todo, quizá que todo el mundo sea consciente de lo que se publica en redes. Muchas veces no deja en buen lugar el Carnaval de tu ciudad, lo devalúa. También es cierto que trabajamos como trabajamos, que los medios no son lo que antiguamente. Quizá falta que las partes implicadas se sienten en una mesa y se cree un consenso.

P. Y con apoyo de las instituciones.

R. Es tienen que estar en esa mesa. Son las principales beneficiadas si la fiesta sigue adelante bien.

P. Por terminar, si tuvieras que convencerlos, ¿qué mensaje lanzarías a quienes no conozcan el Carnaval para que se acerquen a él?

R. El Carnaval es cultura. Es cultura del pueblo, que lleva con nosotros muchísimos años. Es el momento de disfrutar, de reír, de ser lo que tú quieras ser. Hay gente que dice que le falta la gomilla porque está disfrazado todo el año, pero en febrero es el momento de disfrutar y de que la gente se sienta libre. Los que no tengan nada en la agenda que se acerquen, por ejemplo, al Puente Romano el domingo. El Pasacalles es una maravilla. O que se acerquen a los diferentes escenarios del centro donde se van a escuchar canciones. Al final, es un día más en el calendario, pero los buenos momentos hay que aprovecharlos, que los malos vienen solos.