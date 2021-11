El invierno se echa sobre Córdoba: lluvias y ambiente gélido en la recta final de noviembre

Noviembre encara su recta final con un notable cambio de tiempo. La dinámica atmosférica peninsular ha cambiado radicalmente desde que al comienzo del pasado fin de semana la nubosidad y la lluvia se hayan hecho presentes en toda la provincia. Aunque el cambio de tendencia no parezca ser definitivo, al menos durante los próximos días la inestabilidad será la tónica dominante. La lluvia y el frío intenso se irán sucediendo con el paso de los días, reconduciendo levemente la situación de sequía que atraviesa la cuenca del Guadalquivir. De hecho, las lluvias serán las grandes protagonistas de cara al próximo fin de semana, cuando el descuelgue de otra depresión fría podrá dejar abundantes precipitaciones a lo largo del corredor bético.

La lluvia regresa a Córdoba para devolver la normalidad otoñal

Saber más

Hasta que eso ocurra la lluvia, en menor medida, seguirá acompañando el pasar de las jornadas. La semana comenzará con el repunte de las precipitaciones de días anteriores. La llegada de una borrasca desde el entorno británico hasta el interior de la Península Ibérica provocará el primer episodio de nevadas generalizadas en cotas medias de todo el curso. En Córdoba la nieve no llegará a cubrir los sistemas montañosos, pero sí que notaremos un ambiente puramente invernal.

A los chubascos que se registrarán en toda la provincia durante las jornadas de lunes y martes, le acompañará un notable descenso de las temperaturas tanto máximas como mínimas. Aunque el termómetro ya experimentará un ligero descenso durante la tarde del lunes, será durante el martes 23 cuando el frío se haga especialmente intenso. Durante la mañana se podrán registrar heladas en la mayor parte de Sierra Morena, Pedroches y el Guadiato, pudiendo caer hasta los 0 a 2 grados también en el valle del Guadalquivir. El frío aguantará durante el resto de la jornada, ayudado por los chubascos dispersos que aún se podrán registrar, dejará las máximas por debajo de los 15 grados en toda la provincia. Jornada puramente invernal que tendrá a lo largo de Sierra Morena el particular polo frío del episodio, con máximas que no llegarán a los 10 grados en las horas centrales del día, donde no se descarta que los chubascos puedan ser en forma de agua-nieve.

Aunque el frío vaya a aguantar durante el miércoles 24 y el jueves 25, estas jornadas supondrán una transición hacia la siguiente embestida invernal. La mayor estabilidad de dichas jornadas se verá interrumpida por la llegada de nuevas precipitaciones desde últimas horas del jueves. Las lluvias serán en este caso de carácter frontal, de mayor intensidad que las registradas hasta ahora, pudiendo dejar registros superiores a los 20 litros por metro cuadrado de acumulado con carácter general.

Toda la información del Colectivo Meteofreak en Twitter y en Facebook.