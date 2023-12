El frío se acentúa en Córdoba durante el fin de semana con mínimas a la baja

Mínimas a la baja. El acusado descenso de temperaturas iniciado tras el paso del último sistema frontal durante la madrugada del miércoles, va a tener continuidad de cara al fin de semana. La tarde del miércoles se instaló sobre la vertical de la Península Ibérica una masa de aire frío que sirvió para rebajar las temperaturas entre 4 a 5 grados en toda la provincia. Desde entonces, las altas presiones se han hecho con el control de la atmósfera peninsular, donde se reforzarán durante los próximos días, impidiendo cualquier posibilidad de que ninguna borrasca llegue hasta nuestro territorio.

Desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de diciembre, los cielos soleados seguirán protagonizando el discurrir de los días en toda la provincia. No obstante, y a pesar del sol, las temperaturas no sólo mantendrán el descenso acumulado a mediados de semana, si no que continuarán su caída en la zona baja del termómetro.

Mientras que las máximas seguirán rondando los 15 a 16 grados en casi toda la provincia en las horas centrales del día, las mínimas seguirán restando grados con el avance del fin de semana. La fuerte influencia anticiclónica que se espera durante los próximos días, con valores de presión muy elevados en superficie, proporcionará la suficiente estabilidad en las capas bajas de la atmósfera como para que los procesos de inversión térmica nocturna sean especialmente potentes.

Así, a pesar de que los valores previstos en superficie dejarán mínimas por debajo de los 5 grados en toda la provincia a partir de la mañana del sábado, es muy probable que dichas temperaturas sean finalmente más bajas de lo anunciado. En todo caso, es muy probable que se roce la helada en numerosos puntos de Sierra Morena, que podrían extenderse a otros puntos de la provincia como el valle del Guadalquivir a pesar de que aquí se esperan mínimas de entre 3 a 4 grados.

