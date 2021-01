Sin victorias en Tercera División

Sin tres puntos que saborear en la jornada de Tercera División. Es por ello que se reducen cada vez más las distancias entre los contendientes del Grupo X-B de la cuarta categoría del fútbol español. Mientras que unos se relajan por el botín conseguido, los que ya notan el calor del fuego de los puestos de abajo reaccionan cuando menos se podría esperar y consiguen puntos improbables. Es el caso del Córdoba B, que pudo ganar ante el Ciudad de Lucena, o del Salerm Puente Genil, que cedió dos puntos en su visita al Castilleja. Por su parte, el Pozoblanco, con su derrota en Coria, ve los puestos de permanencia a tan solo tres puntos, donde se encuentra un Gerena que ha descansado en esta fecha.

Dos puntos arrebatados en el último segundo

Con un sabor agridulce por el tesoro perdido. Así se marcha un Córdoba B en línea ascendente de resultados tras el derbi cordobés ante el Ciudad de Lucena, que continuará líder una jornada más. A pesar de que el filial blanquiverde acumula menos puntaje que el lucentino, el cuadro de Germán Crespo tuvo las mejores ocasiones en la primera parte en un contexto de idas y venidas que favorecían a los locales. Iván Navarro, Diego Domínguez, Álex Marín y compañía estuvieron muy activos ante la zaga celeste, una de las más fiables del subgrupo. Sin embargo, el festival goleador no llegaría hasta la segunda mitad. Un Diego Domínguez en estado de gracia, pasada la hora de juego de encuentro, se fajó con un zaguero visitante, le ganó la posición y batió a Álex Lázaro por debajo. Sin embargo, para mala fortuna cordobesista, el Ciudad de Lucena puso las tablas en el marcador gracias a un gran cabezazo de Conejero tras un centro lateral desde el costado diestro. Se vino un toma y daca de ambos equipos, donde las distancias en la clasificación se redujeron y sólo valía lo que sucediera sobre el césped de la ciudad deportiva. A falta de cinco minutos para el final, Álex Marín, dentro del área, destruyó la desigualdad en el electrónico para regocijo de los pupilos de Germán Crespo. Aun así, con el portero del Lucena en el punto de penalti del Córdoba para hacer la intentona en la última jugada de partido, Salvi Blázquez, reciente fichaje de los de Dimas Carrasco, consiguió un valioso punto para seguir con ventaja de líder, igualada que dejó al Córdoba B con la miel en los labios.

Tropiezo ante rival directo

El Pozoblanco se dejó los puntos ante un Coria superior. En un enfrentamiento por el mismo objetivo, los de Emilio Fajardo cayeron en el feudo del penúltimo clasificado, un equipo sevillano que llegaba a la cita con sólo un triunfo en su casillero -el conseguido ante el Córdoba B-. Los locales tuvieron las ocasiones del partido desde el primer minuto, con Dela haciendo intervenciones de mérito e incluso Ángel García, zaguero visitante, sacando una ocasión bajo los palos en el primer cuarto de hora. El fruto de la insistencia del cuadro coriano llegó en el ecuador de la primera mitad, cuando Gerardo empaló un balón dentro del área de castigo para adelantar a los suyos. El tanto no fue más que un acicate para que los sevillanos persistieran en su tarea y el propio goleador de la mañana pudo ampliar su renta. Entre Dela y la mala fortuna, el Pozoblanco se salvó de una renta negativa mayor. Tras el paso por vestuario, Fajardo intentó mover el avispero para agitar y revolucionar al equipo pero el Coria, en una falta directa, puso el 2-0 a través de David Feito. A pesar de que la reacción pozoalbense llegó a partir de León, el cuadro amarillo puso la directa con el 3-1 definitivo en el marcador que, tras los resultados de sus rivales, no termina de dejarle del todo mal, encontrándose a 3 puntos de los puestos de permanencia.

Empate a penaltis en Castilleja

Desde los once metros se solucionó el choque. El Salerm Puente Genil dejó escapar dos puntos en su visita al Castilleja, inmerso en la pelea por no descender, tras una primera parte gris de ambos equipos. En un juego trabado en los primeros minutos, solo una falta de Cristhian López al filo del descanso fue lo más destacable de los rojinegros, que tenían la oportunidad de rascar, como tercer clasificado, puntos al líder, el Ciudad de Lucena. Después de que el colegiado pitara el reinicio del encuentro, el cuadro pontano tuvo una oportunidad de oro pocos minutos después del 45. En una pena máxima que provocó la expulsión de un defensor, Iván Henares, muy activo en el choque, adelantó a los suyos cuando apenas se habían colocado los suplentes en los banquillos. Salva Vegas y Félix Chenkam, ambos de la partida en Castilleja, tuvieron las ocasiones más claras para los de Diego Caro, que no estuvieron acertados de cara a portería. Una ocasión importante de Ezequiel Lamarca fue el precedente para el otro penalti del encuentro, por el que fueron amonestados Siles y Manolo Cano por sendas protestas. Wojcik puso el empate en el marcador y no se movería más el electrónico en el estadio del actual antepenúltimo, ante el que quería resarcirse el Salerm Puente Genil tras su derrota el pasado fin de semana ante el Córdoba B.