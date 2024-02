'Youtubers', Pokémon, cosplay...: vuelve el Play Generation a Córdoba

Uno de los eventos que más ha atraído a apasionados a este mundillo y en el que Córdoba ha entrado con fuerza para consolidar el ser una ciudad puntera. Los deportes electrónicos y los videojuegos están a la orden del día, más aún después de la irrupción de las redes sociales donde si no entras en su círculo prácticamente te quedas anticuado de la noche a la mañana. Es por ello que la capital califal no quiere despegarse de esta rueda y gracias a esto ha vuelto a atraer a su territorio el Play Generation. El Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre abrirá sus puertas desde el 15 al 17 de marzo para recibir a todos los amantes de este nicho aún por explotar.

Y es que las cuatro ediciones anteriores del Play Generation Córdoba habían sido todo un éxito, contando con la presencia de centenares de cordobeses que se acercaron a las instalaciones deportivas califas en busca de compartir su misma pasión. Aun así, era una incertidumbre si la quinta iba a llegar, pero no solo se ha confirmado, sino que traerá más espectáculo y más actividades para que el crecimiento en los próximos años sea notable.

Por un lado, la organización del evento mantiene las actividades típicas de las últimas ediciones: torneos amateurs de diferentes videojuegos, mobile gaming área, free play área, asian corner, sim racing área, tech área, drone zone, VR área. Todo ello rodeando a un main stage donde se realizarán los diferentes espectáculos como la Pasarela del Cosplay y los concursos de K-POP y J-POP, además del callejón del artista.

Aun así y como novedad, los torneos profesionales también tendrán cabida en el Play Generation Córdoba. Y es que, manteniendo la tendencia a la alza que está consiguiendo en el panorama competitivo, se vivirá dos competiciones de Pokémon VGC: Midseason Showdown y Premier Challengue, que se une al Circuito Tormenta, que volverá a Córdoba, aunque esta vez no solo a Valorant, sino que también se vivirán las finales presenciales en League of Legends.

Además, el evento no ha querido quedarse únicamente con las actividades, sino que ha contado con creadores de contenido relevantes de habla hispana. Anikilo había apadrinado el evento durante los primeros cuatro años, pero esta vez estará muy bien acompañado por CooLifeGaming, youtuber de League of Legends con más de un millón de suscriptores, ElisaWaves, actriz de doblaje y streamer en Twitch, Imantado, streamer en Twitch que está ganando números en las últimas semanas, Flipin, jugador profesional de Counter Strike y streamer en Twitch, Myyes, creadora de contenido en YouTube, y Carmen Sándwich, ingeniera y streamer de League of Legends.