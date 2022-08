Relatos en serie: las 'Ateneas' del deporte cordobés

Una nueva temporada deportiva ya llega a su fin, y el calendario apremia, estando ya en los preludios de la próxima campaña que, sin duda, volverá a albergar grandes y memorables momentos para el deporte cordobés. Atrás queda un año en el que, tras la pandemia producida por la Covid-19, el deporte ha ido regresando a lo que fue antaño, recuperando grandes actividades, alcanzando logros y superando nuevas metas. De igual manera, también culminó un nuevo curso de reportajes seriales de CORDÓPOLIS, que a lo largo de este año se han desarrollado a través de tres vertientes principales: los grandes deportistas cordobeses, tanto masculinos como femeninos, y los clubes del deporte base, sin duda, actores protagonistas en el desarrollo del tejido local, ya sea con aquellos que están desarrollando su profesión en la provincia o los que han tenido que salir para alcanzar cotas mayores en su disciplina. De este modo, es momento de hacer análisis y repaso de los 'Ateneas', entrevistas especializadas y en profundidad con algunas de las mejores deportistas que, de un modo u otro, tienen conexión con Córdoba y su provincia.

Una de las jugadoras más emblemáticas de la historia del Deportivo Córdoba que, tras varios años alejada del deporte, volvía a vestirse de corto para luchar por repetir la hazaña lograda con anterioridad. María Uceda formó parte de la plantilla del conjunto cordobés durante los primeros años del siglo XXI, logrando ascender a Primera División en 2005 y alzándose como campeonato de la Copa de España en 2009. Y esta temporada, tras doce años de ausencia, volvía a vestir los colores del Deportivo Córdoba para luchar por un ascenso que, pese a que finalmente no pudo lograrse, se peleó hasta el último instante. “El grupo formado es fuerte, y con calidad para poder volver a lograr el ascenso, aunque solo el destino sabe qué futuro le espera al Deportivo Córdoba”, indicaba en la entrevista.

Una capitana tanto dentro como fuera de la cancha de juego. Marta Martínez, que cumplirá el próximo año su tercera temporada con la zamarra del Milar Córdoba, es una de las figuras más importantes del equipo cordobés de baloncesto. Tras un fulgurante inicio liguero en el que comenzaron a coquetear con los puestos de ascenso a Liga Challenge, el Milar Córdoba fue ganando enteros para lograrlo, aunque un duro revés llegó en forma de lesión. El menisco de Marta Martínez dijo basta en marzo, y no pudo completar la temporada. Sin embargo, finalmente el equipo acabó logrando el tan deseado ascenso al adquirir los derechos deportivos de la plaza que ostentaba el Ramón y Cajal, y la capitana cordobesa, y máxima anotadora nacional del equipo, ya ha sido renovada por una nueva temporada al frente del Milar Córdoba. Un deporte que le ha “devuelto el sueño” de su vida, y que podrá disfrutar en Liga Challenge.

Hablar de atletismo y de las carreras populares de Córdoba es sinónimo de hablar de Raquel Hernández. La guadalcaceña es una de las deportistas cordobesas más galardonadas, apareciendo prácticamente siempre en los puestos altos de las clasificaciones de las diferentes carreras que se celebran a lo largo y ancho de la provincia cordobesa. No en vano, el Ayuntamiento de Guadalcázar decidió homenajear su figura renombrando el pabellón del municipio a 'Polideportivo Raquel Hernández Rufs', en un día “extraordinariamente único, especial, emotivo, entrañable, maravilloso, inimaginable” para ella. Sus carreras se cuentan por éxitos, y sigue infatigablemente luchando por ampliar su ya de por sí amplia leyenda.

Una cordobesa triunfando en Murcia y representando a la ciudad con la Selección Española de Fútbol Sala. Cristina García ha sido una de las grandes protagonistas de la temporada en el ámbito cordobés. Y es que, tras destacar con el SVT-Roldán, la llamada del combinado nacional no tardó en llegar y, una vez ahí, no ha dejado de acumular convocatorias con la selección. De hecho, en julio logró alzarse como campeona de Europa tras vencer a Portugal, siendo García participe del grupo de preparación para la cita. Con su club, la guardameta cerró la temporada en tercer lugar, clasificándose para los play offs por el título, mientras que alcanzaba las semifinales de la Copa de la Reina. Una temporada para el recuerdo que servirá para reafirmar su condición como una de las mejores porteras del panorama nacional de fútbol sala.

Una de las referencias ofensivas de la temporada para el Pozoalbense Femenino, y que ha logrado dar el salto recientemente hasta la Primera División de la mano del Real Betis Balompié. Hablar de Natalia Montilla es sinónimo de hablar de calidad, de futuro y de talento. La futbolista cordobesa siempre ha sido una de las perlas de la cantera del fútbol femenino de la provincia, y logró alzarse como campeona de Europa con la selección española sub-17. Ahora, tras anotar 15 goles y 7 asistencias durante la pasada temporada con el equipo de Pozoblanco, probará suerte en la máxima categoría nacional en busca de volver a recibir la siempre deseada llamada de la selección, y cumpliendo su sueño, ya que ella misma reconocía en la entrevista que trabajaba “cada día para intentar llegar a ese objetivo de estar en Liga Iberdrola”.

La figura de los entrenadores nunca en sencilla, y más cuando se trata de mujeres. Sin embargo, hay casos excepcionales que logran superar el gran número de críticas que reciben a diario y hacerse valer por sí mismas, como es el caso de Inma Maestre, la primera entrenadora femenina de un campeonato interprovincial en Córdoba en más de 25 años. Maestre siempre ha visto su vida “vinculada al baloncesto”, y tras su etapa como jugadora, pasó de utilizar el balón a utilizar la pizarra. No fue un camino fácil, ya que ella misma reconoce que “para perseverar hay que aguantar muchas cosas, y con muchas cosas me refiero a más críticas que la que recibiría si fuese entrenador”, pero lo cierto es que Maestre ha logrado el éxito con el UCB, que se mantendrá una temporada más en Liga Nacional N1 Femenina.

Una apasionada del deporte desde edades tempranas. Irene Cabrera no concibe su vida sin la práctica deportiva, y, tras probar diferentes disciplinas, encontró su lugar en el triatlón, una de las pruebas más exigentes físicamente. “Un desastre” a la hora de entrenar, como se describe ella misma, pero una máquina imparable de competir, en cuyo vocabulario no existe la palabra derrota. Sin embargo, su máxima ambición no es otra que “seguir haciendo deporte, me da igual que se llame triatlón, ciclismo o escalada, porque es algo que me gusta mucho”, tal y como reconocía ella misma en la entrevista. Ahora, su mirada está puesta en volver a ser campeona de Andalucía de triatlón.

Aunque no se trata de una deportista en sí, la figura de María Ramos en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad es fundamental para el buen desarrollo de la actividad deportiva de la entidad. Su cargo oficial en el equipo es el de jefa de protocolo, pero su trabajo va mucho más allá, encargándose de gran parte de la logística de los partidos, que va desde la venta de abonos y entradas, hasta la ayuda a instituciones, autoridades o patrocinadores, pasando a su vez por la gestión del catering, del palco y del contrapalco. Una labor fundamental que siempre aborda con la mejor de las actitudes, y siempre con la idea de seguir progresando. “Estamos aquí para seguir luchando y seguir avanzando”, confesaba en la entrevista, y ahora el Córdoba Patrimonio de la Humanidad afronta una nueva e ilusionante temporada en la Primera División.

El mundo del deporte no es un mundo fácil, y más cuando las lesiones entran en juego y afectan a la carrera de los deportistas. Algo así ha debido de pensar durante los últimos meses Andrea Sibaja, una de las deportistas de motor más reconocidas a nivel cordobés, andaluz y español. La cordobesa, piloto del Deza-Box 77, fue la primera mujer andaluza y española en correr una carrera del Mundial de Superbikes, una de las disciplinas motociclísticas más importantes del mundo. Con sus otros éxitos le han llevado a su actual nivel, aunque las lesiones, desde el pasado año, le han jugado una mala pasada, hasta el punto de que le recomendaron cesar la práctica deportiva. Sin embargo, Sibaja se ve a sí misma “montada en moto hasta que me bajen porque no pueda seguir”.

La última de las entrevistas de esta temporada de Ateneas tenía como protagonista a una de las deportistas más jóvenes y laureadas del panorama nacional. Y es que Gemma Naz, a pesar de su corta edad -tan solo 18 años-, ha sido desde hace varios años una de las actrices más relevantes del panorama provincial de natación. Tras acumular victorias y medallas desde las categorías base del Club Navial, en 2020 llegó la llamada de la selección española júnior para participar en el 52º Meeting de Ginebra. Sin embargo, la irrupción de la pandemia de la Covid-19, el cese de las competiciones y una inoportuna lesión le hizo decir adiós al combinado nacional. Ahora, su objetivo se centra en recuperar su mejor versión para volver a recibir esa tan ansiada llamada.