María Ramos, directiva del Córdoba Patrimonio: “No vamos a conformarnos"

En el mundo del deporte hay muchos eslabones que contribuyen a que la cadena del día a día siga fluyendo con naturalidad. Los deportistas no dejan de ser los que trasladan ese trabajo diario al terreno de juego, a la pista o a la superficie en la que se dispute la disciplina. Pero lo cierto es que, para que esos deportistas puedan llegar a ejercer su labor de la forma más eficaz posible, hay cientos de personas trabajando entre bambalinas en busca del bien común. En busca de facilitar el mayor bienestar para el deportista, y también en busca de que presenciar el espectáculo deportivo sea uno de los entretenimientos más exitosos de la sociedad actual.

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, como es lógico, no se libra de ello. Un club de Primera División merece un trato de primera a todos los componentes que forman el club, desde los jugadores, el cuerpo técnico, los patrocinadores, las entidades y, por supuesto, la afición. Aunque pueda parecer una figura desconocida para el gran público, lo cierto es que todo aquél que haya acudido en algún momento al Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre se habrá cruzado con la persona que protagoniza el Ateneas de este miércoles. Y es que, lejos de los focos, ella es la encargada de coordinar gran parte del protocolo que se esconde en las entrañas del club cordobés, organizando todas las tareas para que todo siga yendo sobre ruedas.

María Ramos (Córdoba, 1977) ocupa el puesto de jefa de protocolo en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, formando así parte de la cúpula directiva del club. Su trabajo, sin embargo, va mucho más allá, encargándose de gran parte de la logística de los partidos, que va desde la venta de abonos y entradas, hasta la ayuda a instituciones, autoridades o patrocinadores, pasando a su vez por la gestión del catering, del palco y del contrapalco. Mientras tanto, también coordina esta labor con su puesto de trabajo habitual, a la vez que saca tiempo para estar con su familia. Una vida ajetreada, aunque tal y como dice ella, “sarna con gusto, no pica”.

Una labor entregada desde el inicio de la campaña

La campaña de abonos supone el punto de partida de cada temporada para María Ramos. Más allá de la organización y de la gestión, ella misma se encarga, a su vez, de hacer abonos a quien lo necesite, mientras también trata de solucionar los miles de problemas que pueden surgir en este aspecto. Una vez superada esta etapa, llega el momento de la organización de los partidos, de la gestión de la tienda, de la venta de entradas y, en general, de todo lo que engloba la administración extradeportiva de un partido. “Sinceramente, no me da tiempo a ver el partido, tan solo hay días en los que, como mucho, puedo ver cinco o diez minutos”, confiesa.

De cara a un partido, su preparación comienza, como mínimo, tres horas antes de la hora del pitido inicial. Debe de estar en el Palacio Municipal de Vista Alegre una hora y media antes, ya que, según explica ella, “hay que ir preparando el tema del catering, los listados, ayudar a gestionar el acceso a puertas o estar pendiente del tema del contrapalco, entre otras cosas”. Todo lo relacionado con el protocolo del partido pasa por sus manos, mientras que en el terreno deportivo, María Ramos prefiere cederlo a los expertos. “Para eso ya tenemos al cuerpo técnico que se encarga de ello”, afirma, ya que ella misma reconoce que lo deportivo “no es mi campo”.

Pese a ello, como parte de la cúpula directiva, ella también tiene voz y voto en todos los asuntos. Su influencia en lo deportivo ha ido variando con el paso de los años, y la pandemia por la Covid-19 fue un gran punto de inflexión. “Antes sí que viajaba en alguna ocasión con ellos, pero desde la pandemia todo se ha limitado un poquito más y estoy menos metida en ese tema. De esta manera, mi labor es más de gestión que de lo deportivo, aunque evidentemente también estamos en un equipo directivo, y dentro de ese equipo directivo se comentan las cosas, se preguntan, nos ponemos de acuerdo y tenemos la reuniones cuando debemos tenerlas”, explica.

Una aficionada al fútbol sala desde que tiene uso de razón

La llegada de María Ramos al Córdoba Patrimonio de la Humanidad se remonta a la temporada 2016-17, con el club aún en Segunda División B. Pese a que su formación se centra en el Magisterio de Educación Especial, un grupo de networking empresarial unió los caminos de la cordobesa con José García Román. “Fui compañera de él en los grupos de BNI Profesionales, y el presidente me enredó, sinceramente”, confiesa entre risas. Lo cierto es que, pese a que no se hubiese adentrado aún en el mundo del fútbol sala, el deporte estaba muy presente en su casa ya que su hermano, Juan Ramos, ha sido árbitro en Primera División durante más de diez años.

“José García Román, al conocerme y saber que me gusta el trato con la gente y que soy una persona bastante abierta, me propuso que viniese un día a un partido e hiciese un poco la labor de relaciones públicas”, explica Ramos. Su puesto ni siquiera existía en aquél momento, aunque se fue definiendo con el crecimiento del club y los ascensos de divisiones. “Cuando ya llegamos a Segunda empezó a haber un poco más de protocolo, y la sorpresa y la alegría de todos es ese día que ascendemos a Primera, que ahí ya sí que cambió todo. Dio un giro descomunal”, reconoce, antes de recordar que el Córdoba Patrimonio “es un club muy humilde y al final tenemos muy pocos recursos, por lo que prima la ayuda a los colaboradores”.

Pese a que ya va camino de cumplir cinco años en el organigrama de la entidad cordobesa, lo cierto es que, en un inicio, no fue una cosa que se le pasase por la cabeza. José García Román contactó primero con su hermano, el que le dijo a María que no se metiese ya que “no tenía tiempo de tanto”. Así lo recuerda la propia María, también entre risas, rememorando su pequeña disputa con su hermano ya que “lo que me propuso José me pareció bonito porque si hay algo que me gusta es colaborar y ayudar en todo lo que puedo. Me pareció bonito y me dio una oportunidad de abrirme a este mundo que en casa hemos visto cientos de veces por la tele, ya sea porque a mi hermano le tocaba arbitrar, o porque se hayan seguido los partidos de fútbol sala asiduamente. Siempre me ha gustado mucho más que el fútbol al verlo más dinámico, y también porque lo he visto desde pequeña, y eso influye mucho a la hora de tomar la decisión”.

El crecimiento del club, de la mano de su trabajo

Ahora, su labor ha cambiado como “de un cien a un mil, una cosa abismal”. En los comienzos, ella confiesa que “estaba tranquila”, pero ahora lo cierto es que le ocupa “mucho más tiempo organizar cualquier partido en Vista Alegre que mi propio trabajo. Puedo dar gracias a que en mi trabajo independiente tengo libertad horaria”. En este tiempo hubo un impás ya mencionado con anterioridad que afectó de gran manera a su labor: la pandemia por la Covid-19. “Afectó mucho”, recuerda, ya que “cortaron la liga, y cuando volvimos estábamos sin afición, y era muy triste. Recuerdo un partido sin público que incluso lloré. No pude evitar que se me saltaran las lágrimas recordando los varios llenos de la temporada anterior”. Y es que, en ese momento, su trabajo cambió por completo ya que “no podía invitar a autoridades, no teníamos catering y, prácticamente, no teníamos nada. Mi trabajo era nada en esos momentos”.

Por suerte, la mala época ya parece haberse quedado atrás, y parece que todo se está volviendo a retomar. “Es verdad que no hemos vuelto a los llenos que hemos tenido, que ojalá llegásemos otra vez, pero se retoma. Quien viene a los partidos puede ver que tanto el palco como el contrapalco está lleno, porque gracias a Dios la gente de Córdoba se involucra y tenemos bastantes patrocinadores que colaboran con el equipo”, puntualiza.

Por poner un ejemplo, el último encuentro que afrontó el equipo fue ante todo un campeón de Europa, el FC Barcelona. Esos son los partidos en los que más se le acumula el trabajo, ya que “evidentemente, hay muchos más que se quieren unir al palco”. Sin embargo, los patrocinadores copan gran parte de los puestos, por lo que no se pueden ocupar esos asientos. “Los únicos asientos de instituciones que tenemos son los centrales, y caben los que caben. Se invitan a las instituciones que se invitan, y no caben más. No podemos hacer otra cosa, aunque la gente lo intenta, y es normal y lógico”, explica, haciendo referencia a su labor.

El fútbol sala, un mundo de hombres

Con todo ello, María se desenvuelve en un mundo repleto de hombres. Pocas son las mujeres que se pueden encontrar en el panorama del fútbol sala masculino nacional, sobre todo en los cargos de dirección. Además, el contexto que ha rodeado al Córdoba Patrimonio no ha ayudado en ello. “Somos el primer equipo que hemos llegado a Segunda o a Primera después de muchísimos años”, recuerda, por lo que “una afición al fútbol sala, como tal, no había. solo 'cuatro locos', como solemos decir, que ya seguían al equipo cuando estábamos en las categorías más bajas”. Por lo tanto, el introducirse en este deporte para una mujer “es difícil, y más cuando no tienes oportunidad de que te brinden estas ocasiones para poder participar. Es muy complicado el llegar para una mujer, y de ahí que no haya mujeres cerca de las directivas de los clubes”.

Pese a esta circunstancia, el trato hacia ella no ha podido ser mejor durante su época en el club. Cuestionada sobre algún tipo de discriminación o mal gesto, ella lo niega de inmediato. “Jamás, al contrario. De hecho, cuando teníamos un vestuario prácticamente cordobés, he viajado con ellos y he ido con ellos a todos sitios, y con los compañeros del club, y me he sentido muy acogida, respetada y valorada. Al máximo”, asevera. Y es que, sin duda, su figura inspirará a otras muchas mujeres a incursionar en el mundo del deporte. No son muchos los ejemplos como ella, pero menos son aún los que ponen tanta dedicación y amor por su labor como lo hace María.

“Estamos aquí para seguir luchando y seguir avanzando”

Encabezando ya el último tramo de la entrevista acontecida en el palco del Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre, llega el momento de abordar, aunque no sea su campo, el inevitable terreno deportivo. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha logrado, sin lugar a dudas, dar un paso de gigante en su aventura en Primera División. Tras pelear hasta la última jornada la clasificación a la Copa de España, la escuadra de Josan González logró certificar la salvación con seis jornadas de antelación, permitiendo así al equipo soñar con aspirar a cotas más altas.

Pese a que es difícil, el sueño de entrar en el play off para pelear por el título de la Primera División aún sigue siendo posible. Cuestionada sobre ello, María es consciente de que “ahora mismo, en los puestos en los que estamos, es difícil”, aunque también reconoce que le “encantaría poder mirar hacia el play off”. Lo que no se puede negar es que la temporada 2021-22 ha sido una temporada de ensueño para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, aunque Ramos también da un mensaje para la afición: “estamos aquí para seguir luchando y seguir avanzando, no para quedamos donde estamos. No podemos conformarnos”.

Aún restan cuatro jornadas por disputarse en la Liga Nacional de Fútbol Sala, y los blanquiverdes tienen aún todas las opciones a su alcance. Sin embargo, de reojo, también se va a mirando hacia la próxima campaña. “Este año ya hemos conseguido estar ahí, y el año que viene lo vamos a intentar”, afirma rotundamente. De esta manera, y pese a que aún no se han llevado a cabo las respectivas reuniones para fijar las aspiraciones de la próxima campaña, parece claro que los objetivos serán tanto la Copa de España como el play off. “Seguir subiendo y seguir estando en esos primeros puestos, como poco”, tal y como reconoce la directiva.

Con la expectativa de permanecer en el club y seguir creciendo con él

Ya para finalizar, en el plano más personal de María Ramos, toca el turno de cuestionar sobre las expectativas personales. Lo tiene claro. “Mientras me lo pueda permitir por mi trabajo, por mi hijo y por todo, seguiré estando aquí”, apunta. Y es que no puede estar más contenta en este sentido, ya que “no tengo queja con el equipo directivo, y no aspiro a más. Me siento bastante realizada con el trabajo que hago, creo que participo mucho y se me reconoce la labor, por lo que no puedo pedir más”. Sin embargo, no se ve en un futuro aspirando a un puesto de presidenta de algún otro club. “De compañera, lo que quieras, pero de mandar no soy mucho”, reconoce sonriendo. Y es que esos genes los heredó su hermano, por lo que, tal y como ella afirma, “eso se lo dejo al árbitro”.

En cuanto a la afición, el mensaje no es otro que el de pedir “que no dejen de apoyarnos y animarnos”. “Son ellos los que, al final, nos dan la vida, los que animan a los jugadores y a nosotros”, admiote orgullosa. También se acuerda de los patrocinadores, a los que les agradece también su aportación ya que “sin afición ni patrocinadores, no podríamos estar donde estamos ahora mismo”.

Y por último, al realizarse esta entrevista en la previa del encuentro al FC Barcelona, María Ramos es cuestionada sobre un resultado para el duelo en sí. “Me encantaría decir un resultado”, dice tras pensárselo durante un tiempo. Recuerda que estuvo “en el partido de justo antes de la pandemia, que lo perdimos, pero lo peleamos y algunos tuvieron que desabrocharse la corbata”. Y, finalmente, el resultado por el que se decanta en su predicción es un 2-2, logrando así un punto con aroma a Vista Alegre.

Esta es María Ramos. Una persona reservada, tímida y a la que la cámara le intimida, pero que en su labor no hay quien la detenga. Fuente de inspiración para muchas y muchos, y la encargada de que todo lo que rodea al Córdoba Patrimonio de la Humanidad funcione de forma correcta y organizada. La podrán encontrar, constantemente, en las entrañas del Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre, porque su dedicación no le permite ausentarse por mucho tiempo. Pero lo que está claro es que es una pieza clave en el engranaje de funcionamiento del único equipo de la ciudad que se codea en la élite del deporte nacional.