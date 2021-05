El marcador de CORDÓPOLIS: resultados y clasificaciones del 16 de mayo

Quizá sean escasos pero no poco importantes. No al menos algunos de ellos pues son relevantes de cara al futuro inmediato. En un fin de semana liviano en plano deportivo, en lo que se refiere a la provincia claro está, varios marcadores son significativos para los intereses propios en cada caso. Sin duda, si un resultado sobresale esta vez no es otro que el triunfo logrado por el Adesal. Básicamente porque con éste el conjunto de La Fuensanta se aproxima más a la permanencia. También por la derrota del que va a ser su rival en la última jornada, dentro de la segunda fase, de Guerreras Iberdrola (balonmano), el Cícar Lanzarote Ciudad de Arrecife.

No menos valiosa es la victoria del Deportivo Córdoba, en esta ocasión en encuentro aplazado de su fecha original ante el Torreblanca B. La escuadra cajista se asegura el factor pista en semifinales del play off -no el definitivo, eso sí- a Primera (fútbol sala) al golear al conjunto melillense. Menos positivo pero igualmente destacado es el final de la segunda etapa competitiva de Tercera (fútbol) para el Ciudad de Lucena. Porque el cuadro celeste cierra este tramo con un holgado triunfo -por 4-1 ante el Ceuta- aunque no con el ascenso directo a Segunda RFEF. Con todo, al equipo de Dimas Carrasco le resta aún la oportunidad de dar el salto en la definitiva fase. Todos los resultados y enlaces a las clasificaciones, en el gráfico.