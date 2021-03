Miguel Muñoz suma otro triunfo en Adamuz

La localidad de Adamuz vivió el domingo una intensa jornada de BTT con la disputa de la decimosegunda Media Maratón Montes Comunales. Ésta era la segunda cita dentro de las Diputación Córdoba XCM Series 2021 y al igual que en la primera se colgó el cartel de “no hay billetes” en cuanto a dorsales. Nadie quiso perderse la competición, tanto por su espectacular recorrido en un pulmón natural como por la lucha titánica en un inicio de temporada que está siendo muy intenso por la actual situación. Así, la organización del CDC Adamuz dio una lección de entrega y disciplina para celebrar de forma brillante una prueba que cumplió a rajatabla todos los protocolos sanitarios.

El cordobés Miguel Muñoz (CD Ciclos Cabello) demostró que se encuentra en un gran momento, máxime cuando en esta carrera se cita nombres ilustres del BTT andaluz como Ramírez Abeja, José Sánchez, Quillo Márquez o el Triki Beltrán, entre otros grandes ciclistas. También en féminas participaron corredoras de gran nivel en una competición en que la antequerana Paqui Jiménez (Aquaslava CC) se impuso tras progresar del tercer puesto de la general en la primera prueba de la serie para dominar en Adamuz.

Junto a Miguel Muñoz subieron al podio de la general el carmonense Javier Ramírez Abeja (Fernando Torres Probikes), que fue segundo, y el villafranqueño José Sánchez (Beehi Lee Cougan Factory Team), que acabó tercero a tan sólo un segundo de su predecesor. Mientras, en la general femenina fueron Cristina Molina (CD Seven Bikes) y Carmen Martín (Conway CDC Trujillo) quienes acompañaron, en segunda y tercera plaza respectivamente, a Paqui Jiménez.

Por categorías, Miguel Muñoz (CD Ciclos Cabello) fue el mejor en élite, en la que logró el primer puesto femenino Cristina Molina (CD Seven Bikes). Entre los veteranos, en máster 30 se impusieron Francisco Javier Molina (Fernando Torres Probikes) y Paqui Jiménez (Aquaslava CC); en máster 40 lo hicieron Javier Ramírez Abeja (Fernando Torres Probikes) y María Isabel Salguero (Bayo Bikes). También en estas edades, en máster 50 venció Miguel López (C Peña Ciclista Miguel López) y en máster 60, Juan José López (C Peña Ciclista Miguel López).

Ya en categorías inferiores, en sub 23 quedaron en los primeros lugares José Sánchez (Beehi Lee Cougan Factory Team) y Marta Ballesteros (CDC Desnivel Zero). En la general junior acabó triunfador Iván Aguilera (Windest – Franco Furniture). Por último, Víctor Díaz (CD Kurtuba Team) y Carmen Martín (Conway CDC Trujillo) fueron los mejores en cadete.