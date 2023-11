José Luis Navarro Jr., tras su derrota en el Europeo: “Es lo que tiene boxear con los mejores y no con paquetes”

Apenas unas horas después de la derrota, en la mente de José Luis Navarro Jr. ya se enmarca la idea de levantarse y volver a intentarlo. Uno de los grandes púgiles de futuro del boxeo español afrontó este sábado su combate más importante hasta la fecha, pues se midió al francés Gustave Tamba por el título del Campeonato de Europa Silver, en una velada que se celebró en el Fernando Martín de Fuenlabrada. El Cazador partía con la ambición de alzarse con el trono continental, aunque la pelea dejó un sabor amargo, puesto solo duró algo más de un asalto, ya que el boxeador galo impactó una serie de golpes sobre el rostro del cordobés, que cayó a la lona hasta en dos ocasiones hasta que el árbitro decidió parar el combate y darle el triunfo a Tamba.

De otras derrotas duras ya se ha levantado Navarro, puesto que tuvo que afrontar la amarga caída de ceder en su primer intento por el Campeonato de España, además en una pelea que había disparado las expectativas al celebrarse en Vista Alegre y con todo el público a su favor. Así, el púgil se ha expresado en sus redes sociales, donde ha expuesto que “quien no quiera balas, que no vaya a la guerra”, en una muestra de sinceridad total ante la dificultad del reto que tenía por delante.

Eso sí, reconoce que no esperaban “este resultado y menos después de tanto trabajo. Me pudo el corazón y los cojones, pero bueno, así es la vida. Esto es lo que tiene querer boxear con los mejores y no con paquetes para crear un récord falso y engañar a la gente”, puntualiza. Sea como sea, recalca que apenas tiene 23 años y “esto solo acaba de empezar”, por lo que solo queda “seguir trabajando y como digo, todavía queda Navarro para rato”, antes de agradecer “a todos por los mensajes y el apoyo”.