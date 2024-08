Córdoba se queda sin medalla olímpica por primera vez en 36 años

No solo está siendo una dura participación para la delegación española en los Juegos Olímpicos de París 2024, sino que la expedición cordobesa también ha culminado con resultados agridulces. Bien es cierto que nunca es un fracaso el resultado final en unos Juegos, dado que es la competición deportiva más importante a nivel mundial, y a la que únicamente llegan los mejores de entre los mejores deportistas, pero para algunos, el desafío era mucho más ambicioso. No obstante, por causas del destino y del momento, lo cierto es que la provincia se ha ido de vacío de la cita parisina, al menos a lo que a los deportistas propiamente dichos se refiere. Un balance negativo que no ocurría desde hacía casi 40 años. En efecto, puesto que la última vez que no hubo un cordobés en un podio en unos Juegos Olímpicos fue en la vigésimo cuarta edición, celebrada en Seúl (Corea del Sur) en 1988. Ha llovido mucho desde entonces y el palmarés es sobresaliente en este camino.

Y es que Carmen Avilés puso fin a la participación cordobesa en París, después de no poder clasificarse para la final del 4x400 femenino. Para la atleta califa fue su debut en esta competición, por lo que el futuro se atisba esperanzador. Algo similar ocurre con Rafa Lozano Jr., quien sí tenía realmente las medallas en sus aspiraciones, pero que cayó en los cuartos de final de boxeo en un polémico combate. Con todo, El Balín tiene apenas 19 años y ya apunta hacia Los Ángeles 2028.

El joven Lozano eran una de las grandes esperanzas de la provincia para saborear el metal, además de la baenense Fátima Gálvez, una de las más experimentadas y ya sabiendo lo que es subirse al podio. Gálvez partía en este caso con el propósito de alcanzar al fin una medalla en categoría individual en foso olímpico. Fue una de las mejores en la clasificación y llegó a la gran final con grandes aspiraciones, aunque ahí se truncó el camino y finalizó en quinta posición.

Otro exmedallista cordobés que ha estado presente en la capital francesa es el veterano Juan Antonio Jiménez Cobo, que cosechó el hito de convertirse en el deportista español más longevo en participar en una cita olímpica. El castreño acabó en la décima posición de su grupo de clasificación.

De este modo se cerraba la participación para los deportistas cordobeses, poniendo fin, como se ha dicho, a una extensa racha. Y es que sería a partir de Barcelona 1992 cuando comenzaría la dinámica triunfal de la provincia, ya siendo desde entonces una fija en el medallero español. En aquellos recordados Juegos en la Ciudad Condal, que siguen teniendo el récord de mayor número de preseas para la delegación nacional, un joven Rafa Berges participó con la selección española sub 23 de fútbol, la cual ganó la medalla de oro.

Ahí comenzaría una dinámica triunfal que alargaría en las dos siguientes ediciones el exitoso púgil Rafa Lozano, actual seleccionador nacional y padre del boxeador citado anteriormente. El Balita se colgó el bronce en Atlanta 1996 y la plata en Sidney 2000, ambos en categoría -48 kg. Atenas 2004 fue la segunda edición donde llegó a competir el mencionado jinete Juan Antonio Jiménez y fue, sin duda, su mejor participación, dado que se hizo con la plata en la categoría de doma por equipos.

A partir de la cita griega, fue Felipe Reyes el que tomó el testigo del éxito en clave cordobesa. El pívot ha formado parte de la mejor generación de la historia del baloncesto español, y entre otras muchas medallas y campeonatos, logró las platas en Pekín 2008, edición en la que el pontanés Víctor Sojo también se proclamó subcampeón olímpico con la selección absoluta de hockey hierba; y Londres 2012. Su palmarés se completa con un bronce en Río de Janeiro 2016, año en el que Lourdes Mohedano fue plata con el equipo español de gimnasia rítmica.

Finalmente, la última medalla hasta la fecha la firmó la citada tiradora Fátima Gálvez, que se hizo con el segundo oro de la historia para Córdoba, con un primer puesto por equipos mixtos en tiro olímpico en Tokio 2021.

Rafa Lozano y César Montes, el éxito desde el banquillo

Hay que decir que lo descrito anteriormente va relativo única y exclusivamente a los deportistas y no a los equipos técnicos de las distintas selecciones, donde el palmarés es aún más amplio. De hecho, la participación sigue vigente, pues el propio Lozano ya ha llevado a sus pupilos a dos históricas medallas en boxeo. Un bronce para Enmanuel Reyes Pla, y otra presea por decidir entre oro y plata para Ayoub Ghadfa, cuya final tendrá lugar este mismo sábado a partir de las 22:51.

Otro que sigue compitiendo es el técnico César Montes, ayudante de Jordi Ribera en la selección masculina de balonmano. El propio entrenador sabe también lo que es subirse a un podio, dado que se colgó la medalla de bronce en Tokio. El próximo domingo a partir de las 9:00 intentará de nuevo llevarse el tercer puesto con el combinado nacional.