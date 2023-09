El carrusel de CORDÓPOLIS (29-30 de septiembre y 1 de octubre)

09:56 h

Poco a poco la temporada va avanzando y la obligación de puntuar para conseguir los respectivos objetivos al final de la campaña regular cada vez es mayor, sobre todo para no perder mucha ventaja en estas primeras jornadas. El Córdoba CF no ha comenzado su segundo curso liguero consecutivo en Primera RFEF de una manera óptima, cosechando hasta tres derrotas en las cinco jornadas disputadas hasta el momento, situándose a cuatro puntos del play off -con un partido más con respecto al Ibiza- y sin haber podido sacar un resultado positivo en las dos citas que se han celebrado en El Arcángel, aunque esto puede cambiar este mismo fin de semana.