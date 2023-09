La liberación llega en El Arcángel

Poco a poco la temporada va avanzando y la obligación de puntuar para conseguir los respectivos objetivos al final de la campaña regular cada vez es mayor, sobre todo para no perder mucha ventaja en estas primeras jornadas. El Córdoba CF no ha comenzado su segundo curso liguero consecutivo en Primera RFEF de una manera óptima, cosechando hasta tres derrotas en las cinco jornadas disputadas hasta el momento, situándose a cuatro puntos del play off -con un partido más con respecto al Ibiza- y sin haber podido sacar un resultado positivo en las dos citas que se han celebrado en El Arcángel, aunque esto puede cambiar este mismo fin de semana.

Los chicos dirigidos por Iván Ania quieren regalarle una victoria a su afición después de las derrotas frente a Ibiza y Linares Deportivo. El juego está siendo más que notable, pero la eficiencia defensiva deja que desear, aunque un cambio a la hora de acometer las acciones a balón parado rivales hizo que el Córdoba CF volviese a conocer la victoria ante el CD Alcoyano en Alcoy y la esperanza ha vuelto a la institución blanquiverde. De hecho, esta tendencia se puede consolidar este mismo sábado cuando la escuadra califal reciba al Recreativo Granada este mismo sábado.

Para este duelo, el técnico ovetense volverá a repetir las bajas tanto de Adri Castellano como de un José Recio que ha entrado en la fase final de su recuperación y todo apunta a que estará presente en la convocatoria frente al Algeciras CF el próximo fin de semana después de reintegrarse al grupo este mismo jueves. Por su parte, el Córdoba CF comienza a entrar en la incertidumbre de los apercibidos, ya que Álex Sala cosecha cuatro tarjetas amarilla y si es amonestado ante el Recreativo Granada no podrá estar presente en el duelo en el Nuevo Mirador, por lo que el centrocampista malagueño podría tener su importancia antes de lo esperado.

En lo que respecta al rival, el Recreativo Granada realizó una profunda renovación en su plantel a lo largo del pasado verano, por lo que está sufriendo actualmente un proceso de consolidación del bloque que le ha hecho ir de menos a más en este inicio de temporada. Es cierto que el filial nazarí se adelantó en el marcador ante el Real Murcia en el Nuevo Los Cármenes, pero, sin embargo, el conjunto murciano logró darle la vuelta al marcador en el tramo final de la segunda mitad, debutando en el Grupo II de Primera RFEF con una dura derrota. Esta tónica negativa se mantuvo en los dos encuentros posteriores, debido a que el equipo dependiente nazarí tampoco conoció la victoria después de dos empates frente a Linares Deportivo y Algeciras.

Con dos puntos de nueve posibles, los chicos dirigidos por Juan Antonio Milla llegaron a la Rosaleda y se deshicieron ante un Málaga CF que doblegó ampliamente a un filial nazarí que despertó durante la última jornada frente al Intercity, consiguiendo algo de oxígeno, pero sigue instaurado en la parte baja de la clasificación regular. Ahora, el Recreativo Granada volverá a jugar como visitante después de cosechar un solo punto en los dos encuentros disputados lejos de territorio granadino y lo hará ante un Córdoba CF que quiere conseguir su primera victoria en su feudo de la temporada. La regularidad, para unos y otros, llegará en El Arcángel.