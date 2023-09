El Arcángel, candidato a subsede para el Mundial 2030 de España, Portugal y Marruecos

Una decisión que podría a poner a Córdoba en el epicentro mundial del deporte rey como es el balompié. Los recientes problemas internos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han enturbiado la candidatura de España, Portugal y Marruecos para albergar el Mundial de fútbol que se disputará en 2030. Antes de definir dicha propuesta, el organismo federativo decidió que 15 estadios como son Riazor, Balaídos, El Molinón, San Mamés, Anoeta, La Romareda, RCDE Stadium, Camp Nou, Santiago Bernabéu, Wanda Metropolitano, Nuevo Mestalla, Nueva Condomina, La Cartuja, La Rosaleda y el Estadio de Gran Canaria sean los candidatos a convertirse en las once sedes en territorio español, aunque también estaba en entredicho qué coliseos formarían parte del selecto grupo de subsedes.

Y es que la RFEF tenía que elegir las 54 subsedes para que las selecciones participantes en esta competición internacional pudieran entrenar y disputar amistosos previos al evento mundialista. Por ello y tras la grandes instalaciones que permitieron el desarrollo del duelo entre España y Suecia de fútbol femenino con motivo de la Liga de Naciones, el organismo federativo ha recomendado a la ciudad cordobesa y al Córdoba CF que el estadio El Arcángel sea una de las candidatas a convertirse en subsede para el Mundial 2030 de España, Portugal y Marruecos.

Por el momento, esto no quiere decir que el coliseo ribereño sea elegida, pero sí que es una candidata vista con buenos ojos para la RFEF, como lo está siendo actualmente otros estadios como El Sadar de Pamplona. Por otro lado, los requisitos obligatorios para esta petición no tienen relación con el proyecto futuro para reformar El Arcángel, sino que es esencial disponer de servicios cerca o tener, al menos, dos campos de entrenamiento, como es el caso del Córdoba CF. Por otro lado, las instalaciones cordobesas no podían optar a ser sede, entre otras cosas, por no llegar a la capacidad mínima de 42.500 espectadores.