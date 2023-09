El Córdoba Patrimonio cae con honores en Murcia

Encuentro de altos vuelos el que abría la cuarta jornada de competición en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Segundo contra tercer clasificado. El histórico contra la revelación. ElPozo Murcia Costa Cálida frente al Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Todo estaba preparado en el Palacio de los Deportes de Murcia para vivir un duelo que se esperaba electrizante, dinámico y, quizás, con cierto favoritismo para el conjunto local por el factor cancha. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La igualdad vista en la tabla se tradujo al 40x20, y ambos equipos, con fuerzas similares, dieron el todo por el todo desde el primer minuto.

Así, en contra de lo que podría caber esperar, el encuentro comenzó lento, táctico. Ambos equipos trataban de someter al rival con largas posesiones, pero las ocasiones no acababan de llegar. Tan solo tibios acercamientos, como una intentona de Arnaldo Báez tras saque de esquina, parecían alterar la calma inicial. Habría que esperar hasta el minuto cinco para que el partido acabase de romperse tras esos minutos de tanteo. Marcel sería el encargado de abrir la veda con un buen tiro que se marchó rozando el palo de la portería defendida por Víctor. No tardaría en contestar el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, con una buena acción de Muhammad que, tras cuerpear y girarse, obligó a Juanjo a emplearse a fondo para despejar el balón.

A partir de ese momento, las ocasiones se sucederían una tras otra. ElPozo Murcia, por su parte, creaba peligro al contragolpe con un Gadeia inspirado. Sin embargo, un inmenso Víctor detuvo todo lo posible en estos minutos, desquiciando a los locales. De igual manera, Juanjo defendería su portería en repetidas ocasiones manteniendo el empate inicial. Y es que, si Gadeia hacía diabluras para los charcuteros, Lucas Perin las fabricaba para los blanquiverdes. Una y otra vez trató el carioca de marcharse en velocidad de su par e intentar el tiro a puerta, pero el gol se le negaba al brasileño. Sin embargo, una vez pasado el ecuador de la primera mitad, con ambas escuadras en cinco faltas, llegó el primer tanto de la noche. Lo firmaría Rafa Santos, en una diana de bella factura. El ruso Niyazov sería el que asistiese al atacante que, sin pensárselo, picaría el cuero por encima de Víctor para anotar el 1-0.

Lejos de achantarse, el Córdoba Patrimonio siguió percutiendo y así, tan solo un minuto después, el árbitro pitaría falta y el consecuente doble penalti, que Lucas Perin se encargaría de materializar con un tiro raso para reinstaurar el empate. A partir de ese momento, ambos equipos empezaron un duelo a golpes, hecho que contestaría Josan dando entrada a Muhammad como portero jugador para mantener la posesión, dormir el partido y esperar el descanso. Tan solo un contragolpe marrado por Mareco, y una doble ocasión de Gadeia al borde del descanso -que acabaría con tiro a la madera- amenazaría con alterar el resultado, que se mantendría en tablas al término de los primeros veinte minutos: 1-1.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro volvería a bajar de revoluciones, pero no por mucho tiempo. Tras el tanteo inicial, Arnaldo avisaría del peligro visitante mandando un balón al palo. Sin embargo, el encuentro dio un giro radical en el minuto 22. La igualdad se desharía en el momento en el que Víctor viese su segunda tarjeta amarilla, siendo expulsado y dejando a los suyos en inferioridad. Tras un palo de Niyazov aprovechando esa superioridad numérica, finalmente llegaría el tanto local. Porque cuando las cosas se tuercen, no sale nada bien. Y, en un centro tenso de los locales, Mareco vería como, sin querer, mandaría el balón al fondo de sus propias mallas dando así el 2-1 a ElPozo Murcia. Por si fuera poco, unos minutos después, Lucas Perin protagonizaría el susto de la tarde, teniendo que marcharse dolorido de su tobillo, aunque no tardaría en recuperarse.

Aprovechando esta situación, los charcuteros pondrían tierra de por medio. En una rápida jugada, David Álvarez, tras un cambio de orientación, remataría a portería sin oposición y haría el 3-1, logrando así amasar una ventaja de dos tantos El Córdoba Patrimonio estaba totalmente fuera del partido, y los locales estaban decididos a aprovecharlo. Y, justamente, cuando peor estaban los de Josan González, llegó el gol blanquiverde. Aprovechando una jugada ensayada, Antoniazzi cedería a un recién ingresado Perin que definiría para anotar el 3-2 y volver a meter a los suyos en el partido. El encuentro era un ida y vuelta constante, sin apenas parones, y esto lo aprovechó de nuevo ElPozo que, al treinta de partido, volvería a marcharse en el luminoso anotando el 4-2, firmado por Marcel desde la frontal tras un saque de esquina.

El gol local despertaría a un Córdoba Patrimonio que comenzaría, tras ello, a sumar ocasiones de peligro en su haber: Antoniazzi, Zequi, Perin, Muhammad... Todos probaron a un inspirado Juanjo que evitaba constantemente los tantos blanquiverdes. Por su parte, los locales, agazapados, esperaban para sentenciar el duelo al contragolpe. A cuatro para el final, Josan González optaría por el portero-jugador intentando la heroica, y, de hecho, Muhammad volvería a verse con el palo a dos para el final, inhabilitando así el gol blanquiverde. Quien sí que aprovecharía el juego de cinco sería David Álvarez, que, tras robarle el esférico a Lucas Perin, firmaría su doblete personal. Aún habría tiempo para dos tantos más en el último minuto de juego, primero una carambola que maquillase el marcador con el 5-3 gracias a un tanto en propia puerta de Marcel, y luego un último gol de David Álvarez para culminar su hat-trick y cerrar el partido.

Partidazo a la altura de dos equipos que copan la parte alta de la tabla, y no en vano. Tanto ElPozo Murcia Costa Cálida como el Córdoba Patrimonio de la Humanidad mostraron sus honores y sus fortalezas, dando así pie a un duelo dinámico, rápido, electrizante y que, pese a que acabó cayendo para el favorito, no defraudó al espectador. Con estos tres puntos, el conjunto charcutero asciende momentáneamente hasta la primera posición de la tabla, mientras que los blanquiverdes caen hasta la cuarta plaza. Y así da fin el mejor inicio de la historia del conjunto califal en Primera División. Tocará remar para tratar de vencer la próxima semana ante otro histórico: Jaén FS.