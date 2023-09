La alegría vuelve a El Arcángel

La fortaleza como local debe ser una obligación para todo equipo que quiera conseguir su objetivo a final de temporada y esto era un debe marcado en la agenda de un Córdoba CF que tenía que ponerle remedio cuanto antes. Por ello, el cuadro blanquiverde retornaba a El Arcángel después de una victoria en Alcoy que le dio mucho oxígeno pero que, aun así, tenía que hacerla efectiva una semana después ante el Recreativo Granada. Los chicos dirigidos por Iván Ania se medían ante el filial nazarí con la oportunidad de encadenar dos triunfos consecutivos y no querían desperdiciarla.

Un partido que comenzó, como ya se esperaba con anterioridad, con un dominio claro blanquiverde. El Córdoba CF no quería que esa relativa superioridad que se intuía en la previa se le escapase. Por ello, los chicos dirigidos por Iván Ania salieron muy dominadores del balón, sin prisa a la hora de la elaboración del juego y con la obligación de acabar jugada para no dejar opción a que el Recreativo Granada saliese al contragolpe. Gracias a esto, los primeros acercamientos fueron locales y Antonio Casas estuvo a punto de hacer el primero después de aprovechar un rebote en área rival, pero su disparo se marchó desviado.

Esta tónica se consolidó con el paso de los minutos hasta tal punto de que el filial nazarí era incapaz de pasar la línea de mediocampo, por lo que dejaba al Córdoba CF con mucha soltura en los metros finales. De hecho, la inclusión de los laterales a la zona ofensiva era una dinámica muy concurrida en estos primeros compases del duelo y así precisamente llegó el primer tanto del choque. Carlos Albarrán subió líneas y llegó al borde del área para ejecutar un disparo que sorprendió a Pol Tristán, adelantando así al conjunto califal en esta calurosa tarde en El Arcángel.

A partir de este tanto y lejos de cambiar su planteamiento, el Recreativo Granada se mantuvo fiel a su idea y dejó el balón a un Córdoba CF que ya no tuvo la frescura necesaria para aumentar el marcador, aunque esto no significa que no llegara con claridad. Tanto fue así que el duelo entró en un ritmo no deseado por el conjunto blanquiverde porque la locura se instauró durante apenas unos minutos y en primera instancia el colegiado anuló un gol por mano clara de Antonio Casas, mientras que, instantes después, Carlos Marín voló para despejar a saque de esquina un disparo de Clavijo. Aun así y a pesar de la insistencia, ambas escuadras encararon el paso por vestuarios con la victoria momentánea califa, aunque todo por decidir.

En la reanudación, la tónica no varió en exceso, ya que el Córdoba CF seguía desactivando a un Recreativo Granada que, al igual que le pasó dos semanas antes en La Rosalera, se desangraba poco a poco, minuto a minuto. De hecho, el segundo gol del conjunto blanquiverde llegó de una forma más que inesperada, debido a que Kike Márquez sorprendió a todo el mundo al sacar un córner fuerte y al primer palo, lo que desestabilizó a un Pol Tristán que, en un intento de despeje, desvió el balón para su propia portería, llevando la calma y la tranquilidad al entorno cordobesista.

Este tanto y la sensación que transmitía el propio choque dejaba más que claro que la victoria del Córdoba CF era un hecho, pero lejos de conformarse con esta cómoda ventaja, los chicos dirigidos por Iván Ania quisieron hacer más sangre a un Recreativo Granada desubicado sobre el césped cordobés. Conforme los minutos avanzaban, el cuadro blanquiverde seguía con muchos espacios en la zona ofensiva y primeramente Simo avisó con un disparo que desvió Pol Tristán a la perfección, mientras que, minutos después, Toril cabeceó a la red un saque de esquina botado por Kike Márquez para hacer el tercer gol del encuentro.

El tercero y el tanto que recuperaba la ilusión en un El Arcángel que no había visto ganar a su equipo durante la presente temporada como local. Es lógico, la alegría volvía a una parcela que también tuvo tiempo para levantarse de su asiento cuando Diarra ejecutó un disparo que lo escupió la portería nazarí, pero esto era ya lo de menos. El Córdoba CF suma tres puntos de oro que le reenganchan en la pelea por el play off, así como le permite sumar su segundo triunfo de manera consecutiva. Las buenas sensaciones han llegado y -ojalá- para quedarse.