Iván Ania: “Hemos sido superiores en casi todos los momentos del partido”

Con una victoria todo se ve con un prisma más alegre, más positivo. Con dos triunfos consecutivos, y con uno de ellos siendo el primero como local, la vida también es más fácil. Eso ha debido de pensar Iván Ania al término de los 90 minutos del duelo ante el Recreativo Granada, tras el cual, ha expresado su “valoración positiva” ya que buscaban “una victoria para encadenar dos partidos ganando, y, además, mantener la portería a cero, que también es importante”. Así, el ovetense ha subrayado que “en el cómputo global, hemos sido superiores en casi todos los momentos del partido, y quizás el marcador podría haber sido más amplio”.

Pese a ello, Iván Ania también ha destacado la importancia de hacer autocrítica, señalando que “hay cosas que mejorar como la gestión del resultado a favor”, ya que “no podemos conceder alguna ocasión como las que concedimos con el 1-0”. Todo ello frente a un Recreativo Granada excesivamente conservador, hecho que sorprendió a Ania ya que esperaba “todo lo contrario”. “Los habíamos analizado y en los cinco partidos anteriores habían sido muy presionantes”, ha apuntado, ya que le sorprendió el sistema de cinco centrales. “Les dije a mis jugadores que podía ser que vinieran a hacer defensa de cinco, pero no me esperaba un 5-4-1, sino quizás un 5-3-2. Esperaba que nos presionasen arriba, y teníamos preparado el cómo salir”, ha explicado el míster, pero con el esquema elegido, que es “el que más gente acumula por detrás del balón, el más difícil de generarle ocasiones”, ha sorprendido a los blanquiverdes, ya que “es un sistema peligroso porque si no finalizas, te pueden generar problemas en transición”.

Aún con todo, el Córdoba CF ha logrado la que quizás sea la victoria más cómoda del curso, aunque Ania no respiro “hasta que no hicimos el tercero”, volviendo a reincidir en que el filial nazarí, en los últimos duelos, “a veces hacían un 4-2-4 y te ahogaban en la salida de balón”, por lo que tenían preparado para “superar esa presión sin golpear en largo”. Una de esas modificaciones era el descuelgue de Diarra, y Ania ha explicado que “es un jugador con un nivel físico que le permite estar los noventa minutos yendo y y viniendo”, por lo que hoy, como se esperaban esa presión, el ovetense optó por “un pivote por detrás de esa primera presión, y con Kike y Diarra fijando a sus mediocentros”. Finalmente, esa presión alta nazarí no llegó, pero “lo vi cómodo y no lo modifiqué”, añadiendo que “es un jugador que puede actuar en el doble pivote, como interior en un 4-3-3, e incluso de seis, pero con la fuerza que tiene, ponerlo de seis es limitarle, y prefiero que esté más cerca del área rival”.

Esos matices no afectan a una alineación que ya puede recitarse prácticamente de memoria, que en esta ocasión solo tuvo la variante de Simo por Adilson. “Intentamos tener a todo el mundo enchufado, que todos se sientan partícipes”, ha aclarado Ania, hecho que “nos lo permite el tener una plantilla con un nivel medio muy alto para la categoría”. El ejemplo más claro de ello es el de Alberto Toril, que ha visto por primera vez puerta como jugador del Córdoba, hecho que es “muy importante”, ya que tiene su valor en que “los goles no se centren solo en tres o cuatro jugadores”. “Es un jugador muy competitivo, con unas características especiales, y es el único del equipo que las tiene. Cualquier centro lateral y a balón parado es muy importante, nos da un juego distinto a Casas, y tiene un buen juego de espaldas, ya que en los duelos contra los centrales es ganador”, ha añadido sobre el delantero.

Finalizando con el repaso de los jugadores, también ha explicado las salidas de Antonio Casas y Calderón, ya que ambos se han visto mermados físicamente. Sobre el delantero, ha apuntado que “llegó al partido con molestias en el isquiotibial, pudo llegar, pero decidimos quitarle minutos porque lo importante es que no se caiga”, mientras que acerca del lateral ha aclarado que tiene “un 'bocadillo' en el muslo”. “A día de hoy tenemos dos bajas como Adri -Castellano- y Recio, que los necesitamos, y ojalá que Recio pueda participar en Algeciras”, ha añadido.

Por último, Iván Ania ha abordado la importancia de conseguir la primera victoria en casa, así como el segundo duelo consecutivo sin conceder gol. Sobre ese segundo hecho, ha expuesto que “es fundamental que un gol te sirva para ganar”, ya que “somos un equipo con una propuesta ofensiva”, por lo que “si somos capaces de mantener la portería a cero, tenemos más probabilidades de ganar el partido”. Todo ello pasa por “dominar las áreas, no encajar y ser eficaz”. Ahora, han tenido “dos días -Alcoyano y Recreativo Granada- en los que hemos dejado la portería a cero, pero también hemos tenido esa suerte que se necesita para ganar los partidos. Estos seis puntos que hemos conseguido nos van a dar confianza, autoestima y tranquilidad”.

De igual modo, se ha conseguido la primera victoria en casa, “algo que necesitábamos ya”, ya que era “el tercer partido que teníamos como local”. “Es una sensación muy buena”, ha manifestado, recordando que “si quieres conseguir el objetivo hay que ser sólido en tu estadio”. “Los dos partidos anteriores, sin estar mal, no fuimos capaces de sacarlo adelante. Hoy es una sensación nueva, estamos muy contentos por ello, de que la afición pueda disfrutar, y sin agobio ni apuro. El equipo dio una buena versión”, ha concluido.