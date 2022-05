El carrusel de CORDÓPOLIS (27-28-29 de mayo)

20:34 h, ayer

Ya con el objetivo de la permanencia en Primera División cumplido, el turno de soñar llegó hace algunas semanas al seno del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. No iba a resultar sencillo, está claro, aunque los hombres de Josan González van a pelear hasta el último suspiro con intenciones claras de colarse entre los ocho primeros puestos, puestos que dan acceso al play off por el título de la categoría reina del fútbol sala en España. Las opciones, tras la última derrota ante el Levante UD, son escasas y dependientes de otros resultados, aunque eso no evitará que los blanquiverdes lo luchen hasta el final.