Una última y remota oportunidad

Ya con el objetivo de la permanencia en Primera División cumplido, el turno de soñar llegó hace algunas semanas al seno del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. No iba a resultar sencillo, está claro, aunque los hombres de Josan González van a pelear hasta el último suspiro con intenciones claras de colarse entre los ocho primeros puestos, puestos que dan acceso al play off por el título de la categoría reina del fútbol sala en España. Las opciones, tras la última derrota ante el Levante UD, son escasas y dependientes de otros resultados, aunque eso no evitará que los blanquiverdes lo luchen hasta el final.

El primer escollo particular que deberán de superar los califas será el de Ribera Navarra, uno de los equipos más potentes de la categoría y uno de los rivales más acérrimos del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en su búsqueda del play off. La jornada 29 deparará un duelo por todo lo alto en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre, en un partido que servirá para que los de Josan González se despidan de su afición por esta temporada, motivo por el cual saldrán con una motivación extra en busca de dejar un buen sabor de boca.

En el apartado de bajas, Josan González volverá a perder una semana más a Jesús Rodríguez, aún con molestias físicas. Sin embargo, sí que podrá contar con Jesulito, que se perdió el duelo ante Levante UD por el mismo motivo que su compañero. De esta manera, la convocatoria en portería estará compuesta por los habituales Prieto y Cristian, mientras que con respecto a los jugadores de campo, Jesulito, Shimizu, Viana, Saura, Miguelín, Del Moral, Zequi, Ricardo, Ismael, Caio y Perín estarán a disposición de Josan para el vital duelo ante Ribera Navarra.

Y es que los blanquiverdes, tras cuatro jornadas consecutivas sin sumar de tres, tratarán de hacerlo en un duelo transcendental ante un Ribera Navarra que ha visto truncada su buena dinámica en su duelo contra el todopoderoso FC Barcelona. Los navarros recibían al líder tras dos victorias consecutivas ante Jaén Paraíso Interior y Fútbol Emotion Zaragoza, aunque los blaugranas acabaron imponiéndose con autoridad por 2-8 en el último duelo disputado por los pupilos de Pato.

De esta manera, ambos conjuntos tratarán de sumar de tres en un duelo transcendental para ambas escuadras. Una victoria blanquiverde insuflaría ilusión a la hinchada en busca de esas posiciones de play off, aunque deberán de esperar a otros resultados para confirmar que se llega a la última jornada con opciones matemáticas. Ribera Navarra, por su lado, buscará un triunfo que certificará, virtualmente, su clasificación a las eliminatorias por el título de Primera División. Un duelo vital con mucho en juego para dos conjuntos que tratarán de seguir luchando por sus objetivos.