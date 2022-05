Las cuentas del Córdoba Patrimonio para soñar con el 'play off'

Última bala para tratar de soñar con el play off para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. La derrota en su visita a Levante UD ha dejado muy mermadas sus posibilidades de colarse en la lucha por el título pero, con dos encuentros aún por disputarse, los blanquiverdes siguen conservando, aunque mínimas, opciones de lograr la machada y hacer soñar a toda una ciudad. Para el club califal, las cuentas son sencillas: deben de vencer sus partidos ante Ribera Navarra y Viña Albali Valdepeñas y esperar que sus rivales no triunfen en sus respectivos duelos. No será sencillo puesto que los navarros, actualmente, ocupan la séptima posición, mientras que los valdepeñeros se ubican en la quinta plaza.

Precisamente esa séptima posición que ocupa Ribera Navarra podría ser la mejor posición que llegue a alcanzar el Córdoba Patrimonio, siempre y cuando venza sus duelos, y ante los navarros logren acumular una ventaja de más de dos goles para salvar el resultado del duelo de ida. Ribera Navarra cerrará su temporada recibiendo al Levante, por lo que, para los intereses del club blanquiverde, los navarros deberían de no vencer ante el conjunto granota y, obviamente, caer derrotados contra el propio Córdoba Patrimonio, ya que se encuentran seis puntos por encima.

Más plausible sería opositar para ocupar la octava plaza que actualmente está en manos de Industrias Santa Coloma. Los colomenses atesoran cinco puntos más que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, y completarán su temporada visitando al Manzanares FS y recibiendo a ElPozo Murcia. El goal average frente a los blanquiverdes cae del lado de los catalanes, por lo que, si el Córdoba Patrimonio quiere tratar de superarles en la clasificación, deben de perder sus dos encuentros y que los de Josan González sumen los seis puntos restantes. Una combinación complicada, ya que Manzanares llegará al duelo ya sin nada en juego, mientras que ElPozo Murcia es otro de los candidatos a pelear por ese play off.

Precisamente ElPozo Murcia Costa Cálida es el equipo que más opciones reúne para colarse en esa pelea por el título. Con un partido menos que el resto, los murcianos se ubican a las puertas del play off, en novena posición, y a tan solo un punto de superar a Industrias Santa Coloma, y a dos de Ribera Navarra. Este mismo fin de semana cerrará su temporada como local recibiendo a un ya descendido Burela, mientras que la próxima semana visitará a Viña Albali Valdepeñas y a Industrias Santa Coloma. Con cuatro puntos más que el Córdoba, no deben de sumar más de un empate en sus tres duelos pendientes.

El último equipo inmiscuido en esta lucha es, precisamente, el último rival del Córdoba Patrimonio: el Levante UD. La victoria de los granotas frente a los blanquiverdes ha supuesto un paso de gigante para ellos, superando así en la clasificación a los de Josan González para ubicarse en la décima plaza. Tres puntos le separan de los puestos de play off, aunque aún le restan dos complicados duelos para cerrar la temporada: Inter FS, tercer clasificado, y Ribera Navarra, séptimo y con cuatro puntos de ventaja con respecto al Levante. Junto con el Córdoba, es el equipo que menos opciones tiene, y deberá de esperar una derrota Industrias Santa Coloma, además de sumar en su vital duelo ante Ribera Navarra.

De esta manera, el Córdoba Patrimonio debe de centrarse en ganar sus duelos para llegar así al final de temporada con 41 puntos. Levante, por su parte, tan solo podría sumar una victoria ante Ribera Navarra, para así colocarse en las 40 unidades, por detrás de los blanquiverdes, aunque también valdría un empate o, incluso, una victoria de los navarros. ElPozo Murcia, por otro lado, debería de caer frente a Burela y Valdepeñas, y sumar un empate con Santa Coloma, de manera que se colocaría también con los 40 puntos. De sumar 41 o más, sería inalcanzable para el Córdoba Patrimonio, ya que los murcianos salen favorecidos en prácticamente todos los empates, triples empates y cuádruples empates con Ribera Navarra, Santa Coloma y Córdoba. Por último, Ribera Navarra no podría sumar ningún punto para que los califas le igualen, mientras que Santa Coloma cerraría con el empate mencionado ante ElPozo. De esta manera, Ribera Navarra, Santa Coloma y Córdoba se colocarían con un triple empate a 41 puntos donde los blanquiverdes pasarían como octavos clasificados gracias a sus resultados contra Santa Coloma. Otra opción sería que Ribera Navarra se descolgase con una victoria, dejando así a Córdoba y Santa Coloma con 41 puntos, donde los blanquiverdes se impondrían por el goal average.

Una carambola difícil de que ocurra, con cinco equipos implicados y que podría acabar de cualquier manera. Pese a ello, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no debe de sacar la calculadora, sino que debe de centrarse en tratar de vencer sus duelos ante Valdepeñas y Ribera Navarra, tratando de ganar el goal average de este último para así conservar más opciones de cara a la última jornada. El resto de resultados, si tienen que darse, se darán sin que el Córdoba pueda hacer nada al respecto. Solo queda esperar.