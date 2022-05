Josan González: “Nos hemos despedido con orgullo”

Se acabaron los objetivos posibles para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. La entidad blanquiverde llegaba al Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre con la intención de seguir soñando, consiguiendo una victoria que le hubiese permitido luchar por el play off hasta la última jornada. Sin embargo, el poco acierto de cara a portería ha hecho que el cuadro califal no haya pasado del empate ante el Ribera Navarra y que las posibilidades para llegar a la promoción se hayan esfumado. Una vez terminado el partido, el técnico Josan González atendió a los medios de comunicación oficiales del club cordobesista y se mostró visiblemente emocionado tras cerrar la campaña como local.

Primeramente, el preparador cordobés ha analizado el encuentro y ha querido despedirse de los cinco jugadores que no continuarán a sus órdenes durante el próximo año. “Nos hemos despedido con orgullo de la temporada en casa. Hemos sido un equipo ambicioso, que hemos buscado el partido durante los 40 minutos y hemos tenido infinidad de ocasiones, pero el deporte es así. Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para ganar, aunque no ha sido posible. Nos despedimos con orgullo de un grupo de jugadores y cuerpo técnico que han hecho crecer al Córdoba. Vimos la temporada pasada como se dio y ahora en esta. A partir de ahora nos quedaría dar las gracias a toda la gente que hoy siendo día de Feria han estado aquí apoyándonos”.

Por otro lado y dejando a un lado el apartado deportivo, Josan González se ha referido al crecimiento que el vestuario ha tenido a nivel grupal y espera un futuro prometedor con todos los fichajes que aterricen en la capital cordobesa. “Antes de dar entrada al cuerpo técnico, me gustaría dar las gracias a los cinco jugadores que se van. No los nombro porque soy de lágrima fácil y me emociono al hablar de ellos por el esfuerzo y el sacrificio. Este grupo humano ha conseguido levantarse tras tocar suelo hace apenas dos meses. Lo que más pena nos da es que todo esto se acaba hoy y prometemos que daremos mucha guerra. La gente que se queda lo hará con muchísima ilusión y los que vengan vendrán con muchísimo hambre”.

Por último, el técnico pontano ha anunciado que dos de sus máximos apoyos dentro del club blanquiverde no seguirán a su lado durante la próxima temporada en Primera División y se ha mostrado visiblemente emocionado al hablar sobre sus figuras. “Le quería agradecer a Juanda Belmonte -preparador físico- que ha estado las dos temporadas aquí aguantándome y que ha sido nuestro ángel de la guarda cuando las cosas iban mal, más allá de lo deportivo. Después, Emanuel Santoro -segundo entrenador- nos ha ayudado a crecer deportivamente. Nos ha exigido al máximo y siempre tenemos que buscar gente que nos sume y él ha sumado muchísimo tanto a nivel individual como a nivel grupal”, culmina.