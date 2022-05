Los refuerzos pendientes del Córdoba CF

Pese a que es un trabajo constante, el momento de la dirección deportiva ha llegado al Córdoba CF. Tras meses y meses de estudios, seguimientos y análisis de diferentes jugadores, tras el final de la campaña, toca comenzar a poner en marcha toda la maquinaria deportiva para configurar la plantilla con la que el año que viene el conjunto califal tratará de abordar, por primera vez en su historia, la Primera RFEF. Con el salto de categoría, como es lógico, los blanquiverdes tendrán que reforzarse para tratar así de aspirar a todo, y, tal y como han reconocido tanto Javier González Calvo como Juanito, estos refuerzos llegarán en todas las líneas, con la única excepción de la portería.

Las bajas, primer trabajo pendiente de la dirección deportiva

Sin embargo, para que estos fichajes puedan llegar, primero habrá que decir adiós a varios de los protagonistas que tanto han hecho disfrutar al cordobesismo durante esta campaña. El primero ya lo ha hecho: Viedma ha sido el primer jugador en anunciar su desvinculación de la dinámica blanquiverde tras no renovar su contrato, que expira el próximo 30 de junio. No será el único ya que, tal y como confirmó Juanito en La Jugada de Canal Sur, el club no tiene intención de prolongar los contratos de Julio Iglesias ni de Samu Delgado, mientras que Visus, cedido desde el Betis Deportivo, volverá a la capital andaluza.

Sumados a esos cuatro jugadores, la lista de bajas se ha ido ampliando poco a poco durante estos últimos días, en una semana que Juanito definió como “la peor semana de la dirección deportiva” del año. Tal y como adelantó ABC Córdoba, además de Viedma, Julio Iglesias, Samu Delgado y Visus, el Córdoba pretende negociar la salida de cuatro futbolistas con contrato vigente hasta junio de 2023. Son los casos de Omar Perdomo, Bernardo Cruz, Luismi Redondo y Toni Arranz. La dirección deportiva ya se ha reunido con los jugadores y le ha comunicado sus intenciones, por lo que estos cuatro futbolistas tendrán que buscar acomodo lejos del Córdoba CF.

En busca de la polivalencia en defensa

De esta manera, el club pretende dar salida a estos ocho futbolistas para traer a, mínimo, siete refuerzos que eleven el nivel de la plantilla. Con la portería cerrada tras la renovación de Carlos Marín y la continuidad de Felipe Ramos, la defensa será una de las líneas que más cambios necesite. La renovación de Gudelj resultó clave para el planteamiento, aunque aún es necesario la incorporación de un cuarto central tras las hipotéticas salidas de Visus y de Bernardo Cruz. Analizando la plantilla, es de esperar que Juanito opte por buscar un central polivalente, preferiblemente zurdo, que pueda desempeñar un papel importante en la salida de balón para así ayudar tanto a José Cruz como a José Alonso en esta labor.

Por otro lado, también se buscará un lateral zurdo después de que Ekaitz Jiménez haya sido el único integrante de la plantilla en esta demarcación durante la práctica totalidad de la temporada. La salida de Álex Meléndez del fútbol dejó huérfano al perfil zurdo de la defensa, tan solo parcheado con la polivalencia de Gudelj, que suplió a Ekaitz cuando el vasco cayó lesionado a final de temporada. Por lo tanto, la dirección deportiva, tal y como reconoció Juanito, buscará un lateral izquierdo con proyección ofensiva, para así acomodarse a las exigencias de Germán Crespo. Preferiblemente, se optaría por un perfil de lateral que también pudiese hacer las veces de extremo, un caso similar al de Carlos Puga en el perfil diestro.

El centro del campo, en manos de la idea de Germán Crespo

Al igual que ocurre con la defensa, el centro del campo es otra de las posiciones que más cambios sufrirá tras la previsible partida de Viedma, Julio Iglesias y Toni Arranz. A priori, todo hace indicar que se buscarán dos centrocampistas y que, al menos uno de ellos, será de corte defensivo para así suplir la baja de Toni Arranz. Sin embargo, esto quedará en manos de Germán Crespo, ya que, como se ha visto durante la temporada, el granadino tiende a alinear una zona medular más creativa. Álex Bernal y Javi Flores han sido dos de los futbolistas más empleados en esta demarcación, reflejando así la propuesta ofensiva del entrenador del Córdoba CF.

Por lo tanto, Juanito y su equipo tratará de aportarle todas las posibilidades a un Germán Crespo que, pese a su idea de juego, a buen seguro requerirá tener diferentes variantes para así adaptarse a todos los rivales que esperan en la Primera RFEF. Además del centrocampista de corte defensivo, es posible que el Córdoba opte por un último jugador más polivalente y físico, que sirva para reforzar la demarcación e, igualmente, pueda desenvolverse en varias posiciones.

La magia, para el ataque

Por último, el ataque deberá de dar un nuevo paso adelante para tratar de dominar así la Primera RFEF. Después de batir récords goleadores tanto del equipo como de la categoría, el Córdoba CF dirá ahora adiós a varios de sus artilleros para tratar así de elevar el nivel y la competencia en los puestos, buscando una punta de lanza capaz de perpetrar todas las defensas de la Primera RFEF. Con las posibles salidas de Luismi y Omar Perdomo, más la no renovación de Samu Delgado, deja tres puestos vacantes en el ataque. Será primordial acertar con el repuesto de Miguel De las Cuevas, ya que el alicantino cumplirá el próximo mes los 36 años y necesitará un relevo de garantías para cuando el físico le falle.

Por otro lado, también se reforzarán los extremos. Actualmente, con contrato en vigor, el Córdoba cuenta tan solo con Simo y Adrián Fuentes, por lo que es posible que ese mediapunta que se busque se trate también de un jugador polivalente que pueda desenvolverse en banda. La velocidad, el talento y la pegada serán claves para emular el éxito de esta temporada, donde esa segunda línea de atacantes ha jugado un papel fundamental en el éxito cosechado.

Por último, Juanito también confirmó que se intentará firmar a un delantero diferente a lo que actualmente tiene el Córdoba. Con Willy y Antonio Casas con contrato en vigor -este último pendiente aún de renovar-, la dirección deportiva tratará de fichar a un ariete más móvil, que aporte soluciones diferentes a las de los dos delanteros actuales del Córdoba que, en cierto sentido, son similares en características. “Tenemos que firmar a un jugador que nos ofrezca algo diferente a Willy y Casas”, afirmó el sevillano, por lo que se espera que se trate de un delantero de baja estatura, pero rápido y ágil al espacio.