El carrusel de CORDÓPOLIS (24-25-26 de septiembre)

16:38 h, ayer

Tras conocer el resultado del sorteo de la Copa RFEF, que ha emparejado al Córdoba con uno de los rivales más duros del grupo, la Real Balompédica Linense, Germán Crespo ha comparecido en rueda de prensa para dar a conocer su opinión sobre el sino cordobesista, además de hablar del próximo encuentro de los califales, que los enfrentará al Don Benito en El Arcángel. Con respecto al rival de la Copa RFEF, Germán Crespo no se ha mostrado muy satisfecho. “Si algo queríamos era no viajar mucho, pero, al haber salido la bola 8, tienes que jugar todo fuera, lo que conlleva que tenemos que jugar partidos entre semana y que tendremos que viajar a Canarias. Nos hubiese gustado jugar en casa para no viajar, pero es un sorteo y no hemos tenido suerte”. Habrá que poner la vista en una hipotética semifinal y final, que en caso de que el cuadro blanquiverde llegase, las disputaría en El Arcángel.