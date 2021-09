Germán Crespo: "Ha sido el partido más complicado de la temporada"

Cuatro de cuatro jornadas ganadas y doce de doce puntos conseguidos. Una estadística asombrosa para un Córdoba que está logrando ser solvente en este inicio de Segunda RFEF. Además, conseguir este rendimiento se antojaba muy complicado visto el desastre cosechado durante la pasada temporada, descendiendo a la cuarta categoría del fútbol español tras la reestructuración programada por la Real Federación Española de Fútbol. Sin embargo, una buena planificación por parte de la dirección deportiva y una filosofía propia impuesta por Germán Crespo han dado sus frutos. De hecho, el técnico nazarí ha comparecido ante los medios de comunicación tras la victoria conseguida ante el Don Benito y ha recalcado que ha sido el partido más complicado de la temporada, aunque podría haber sido cerrado mucho antes.

Primeramente, el técnico Germán Crespo ha admitido la dificultad del encuentro ante un rival que ha propuesto mucho a lo largo de la primera mitad. "Ha sido el partido más complicado por muchas cosas. Se han adelantado en el marcador, luego nos ha faltado sentenciar el partido. Han habido ocasiones para hacer un gol más como el penalti de Willy y el uno contra uno de Luismi. También nos ha faltado el último pase. Por eso, en estos últimos minutos se ha sufrido. Esto demuestra que no va a ser fácil. Hemos visto la motivación de los equipos que vienen aquí y el Don Benito tiene un buen equipo". Por otro lado, el entrenador nazarí también ha recalcado la reacción de los suyos al primer gol extremeño. "Lo mejor es que el equipo se levanta muy bien del mazazo. La primera ocasión que llegaron, pues hicieron gol. Este equipo genera muchísimo ofensivamente, pero creo que tenemos que mejorar mucho en defensa. Hemos dejado muchos huecos en los centros laterales, pero el equipo no ha perdido la cabeza. Imponemos un ritmo que al rival le cuesta y creo que no deberíamos de haber sufrido como lo hemos hecho. El equipo se ha puesto el mono de trabajo y ha sabido leer el partido".

Mientras tanto, Germán Crespo se ha referido a la poca solidez defensiva que ha mostrado el Córdoba, aunque prefiere calidad ofensiva. "Tampoco hay que querer tener todo. El equipo es muy ofensivo y dejamos muchos huecos que en esas transiciones defensivas nos va a costar más. Hoy nos ha costado más a la hora de los centros laterales y en el primer gol nos ha faltado contundencia dentro del área. Tenemos que seguir mejorando en estos números. El Don Benito ha aprovechado una de las dos que ha tenido en la primera parte", añade un Crespo que estaba preparado para el despliegue extremeño. "No me ha sorprendido porque es un equipo con una propuesta valiente, con jugadores de calidad en su plantilla. Llevamos cuatro jornadas, pero ellos han podido ganar varios partidos perfectamente. Este partido no iba a ser fácil. Llevamos doce de doce, pero va a ser muy complicado ganar los partidos. El rival te estudia y se motiva viendo lo que hay fuera".

Por otro lado, Germán Crespo ha anunciado que Simo no tenía pensado jugar hoy debido a que tuvo un contratiempo con la clavícula en la sesión de ayer y recalca el papel que ha cosechado Omar Perdomo en su debut como titular. "Le ha costado poco al recibir entre lineas porque le ha faltado contundencia. Después cuando lo hemos sacado a banda lo ha hecho muy bien. Le hemos sacado entre líneas para tener superioridad en esa zona. La primera vez que sale de titular y hace un gol, que le va a venir muy bien para su confianza", asevera un entrenador que ha hecho historia con la victoria ante el Don Benito merced al increíble arranque liguero. "Se me presentó la oportunidad de estar en el primer equipo del Córdoba y ahora entrar en la historia de este club, hoy lo voy a celebrar porque es una alegría. Tenemos el liderato en solitario en un partido muy complicado. Es una satisfacción hacer historia, pero me gustaría seguir creciendo con el club", culmina.