El carrusel de CORDÓPOLIS (1-2 de octubre)

El conjunto aracelitano no ha sido capaz de conseguir la victoria en un partido donde los visitantes no aprovecharon el gol de Diego Domínguez a lo largo de la primera mitad. En efecto, el Ciudad de Lucena tenía todo para alzarse con el triunfo y más aún después de los primeros 45 minutos, donde el cuadro dirigido por Dimas Carrasco fue capaz de ponerse por delante y llegar al paso por vestuarios con una victoria, momentánea eso sí, pero contundente para pelear desde el primer momento por la zona cabecera del Grupo X de Tercera RFEF, pero la escuadra onubense no se iba a rendir tan fácil.

El Cartaya salió al terreno de juego tras el descanso con una energía superior a la plasmada durante la primera mitad, consiguiendo en el ecuador igualar el marcador por medio de los once metros. Aun así, el Ciudad de Lucena no se quiso rendir e incluso Javi Hervás debutó con la elástica aracelitana para otorgar más fortaleza al mediocampo, pero fue insuficiente, consiguiendo un punto amargo que intentará dar por bueno a lo largo de la próxima cita liguera.