Germán Crespo: “Sabíamos que la derrota podía llegar en cualquier momento”

Sorpresa inesperada, aunque puede ser un golpe de realidad para próximos encuentros. El Córdoba CF ha sufrido una dura derrota en su feudo tras más de un año sin conocerla en un partido con mucho dominio blanquiverde, un gol anulado y un contragolpe perfecto del San Sebastián de los Reyes en el descuento. El inicio tan prometedor ha quedado parado para unos chicos dirigidos por Germán Crespo que se han mostrado desolados sobre el terreno de juego de El Arcángel. Por su parte, el técnico nazarí atendió a los medios de comunicación una vez finalizado el encuentro y se mostró contrariado por lo sucedido, sobre todo en la segunda mitad.

Dolor y derrota

En primera instancia, el preparador granadino ha analizado el encuentro y ha diferenciado las dos partes que ha cosechado su equipo durante el duelo frente al conjunto madrileño. “En la primera parte creo que hemos tenido algo más de claridad con el balón en campo contrario. Hemos tenido dos ocasiones claras: la de Kike y la que ha tenido Miguel que se le ha ido arriba. Hemos jugado en campo contrario, teniendo más superioridad por fuera y en la segunda parte hemos querido llegar muy rápido y nos hemos precipitado”, ha explicado un Germán Crespo que ha alabado la labor realizada por el San Sebastián de los Reyes. “Los equipos nos estudian. Estando con las líneas juntas, pues estaremos más incómodos. Todo pasa por adelantarnos en el marcador y la de Kike era muy buena y no se pudo. Ellos vienen a hacer su trabajo. En la segunda parte hemos querido llegar muy rápido”.

Un resultado inesperado, pero que en esta Primera RFEF es esperable dado el grado de dificultad que entraña la categoría. “Ha llegado en la sexta jornada y podía llegar en cualquier momento. Te duele porque ha llegado en los momentos finales y cuando no puedes ganar, al menos empatar. Nos ha pillado en un saque de banda y ahí teníamos que estar más concentrados. Sabíamos que podía llegar en cualquier momento, ha llegado ahora y solo nos queda pasar página y pensar en el próximo partido”. Por otro lado, Crespo se ha echado la culpa por el resultado y por esa alineación que ha sorprendido a la hinchada blanquiverde. “Cuando se pierde la culpa es mía. La primera parte hemos estado mejor que en la segunda. Ellos han tenido una oportunidad en la primera parte. El responsable de las alineaciones soy yo y pues me he equivocado por todas las veces que he acertado”.

Entretanto, esta derrota es una auténtica sorpresa en la jornada de una categoría en la que se están dando resultados de este tipo cita tras cita. “Lo venimos diciendo. A partir de esta semana a lo mejor se valora lo que hemos hecho. El Depor pierde en casa, la Cultu gana en el último minuto... Nosotros queremos que las sorpresas que hayan no tengan que ver con nosotros. Los equipos de arriba nos iremos dejando puntos porque ya estamos viendo los resultados que hay. Después de la racha que hemos tenido, lo complicado es salir bien de la primera derrota. Vamos a ir con la idea de que la derrota solo dure una semana”. Aun así, el técnico blanquiverde ha vuelto a reivindicarse en una decisión controvertida a la hora de alinear tanto a Kike Márquez como a Miguel de las Cuevas. “La primera parte que hemos hecho solo nos ha faltado el gol. Cuando hemos entrado con Javi y dos delanteros, pues es cuando peor hemos leído el partido. El partido se ha ido trabando cada vez más. Hemos tenido las dos ocasiones más claras cuando estaban Kike y Miguel en el campo”, ha culminado.