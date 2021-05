Triunfo de postín ante el campeón

Victoria de postín para finalizar los compromisos fuera de casa. A pesar de que ambos conjuntos no tenían en juego ningún objetivo más que terminar de la mejor manera posible la temporada, el fútbol en el Mini Estadi de la ciudad deportiva del Villarreal estuvo a la altura del nivel general de los dos equipos en toda la campaña. Aun así, se vio a un Pozoalbense mucho más suelto que ganó por goleada y merecimiento fuera de casa, además, para certificar el primer triunfo en esta fase y así llegar a la última jornada con un mejor sabor de boca. Qué mejor que ganar y salir victorioso que contra el líder y campeón.

En el primer cuarto de hora, los dos equipos estaban muy sueltos sobre el terreno de juego, más allá de la presunción de aburrimiento de dos escuadras que no se jugaban más que el honor. Así, cuando apenas transcurrían unos instantes, Naomie encontró el desmarque de Nora Torres, que superó la mala salida de Elena De Toro para batir a placer la meta amarilla. Sin embargo, el campeón del Grupo Sur no se hizo esperar para demostrar su juventud y rapidez por bandas. Rubi Soto encendió la moto y superó en sprint a Rocío, que sólo pudo mirar y siquiera estorbar la definición de la mexicana ante Ana Murga. El Pozoalbense, algo extraño en esta segunda fase, supo encajar bien el golpe y se mostró cercano a la meta castellonense.

Ayaka, siempre merodeando el área rival con peligro, dio un pase dentro de la zona de castigo, que, a pesar de fallar en la volea, supo rehacerse para rebañar la pelota y ceder para que Rocío anotara el segundo. Hubo dominio posterior del Villarreal, aunque el Pozoalbense no se dejaba amedrentar y salía con peligro a la contra. El conjunto de Sara Monforte no recordó la lección de no dejar a Natalia Montilla con libertad y la mediapunta cordobesa fue, en carrera, escondiendo a una Irene Miguélez que esperaba el recorte hacia dentro. Sin embargo, la jugadora blanquilla fue más inteligente, continuó y definió con la zurda al palo largo. Sin duda alguna, el mejor partido de la segunda fase y ante el mejor equipo posible.

En la segunda mitad, el Pozoalbense continuó con su guion y siguió dominando a un Villarreal más apagado que de costumbre, a tenor también de su condición de ascendido y campeón. El partido durmió en los brazos del equipo cordobés, cuya portera recién entrada, Tochukwu, apenas fue partícipe de alguna ocasión amarilla durante el encuentro. Todo fue a parar a los pies de Bruna Tavares, que si bien tuvo una ocasión tras una magnífica jugada individual que evitó la defensa, en esta acertó de lleno. Hizo uso de su velocidad para colocar el 1-4 en el marcador y así endosar la segunda derrota en toda la temporada al Villarreal, que descansará la próxima fecha con motivo del calendario. Tras el triunfo en el Mini Estadi, toca poner el broche al brillante curso en el Municipal de Pozoblanco.