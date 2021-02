El Pozoalbense asegura con oficio el liderato

Pozoblanco, con arte y oficio. El Pozoalbense se consuma como mejor equipo de su subgrupo en la última jornada no como el más brillante, sino también como el más regular y el que menos concedió sus contrincantes. En este caso, la escuadra blanquilla visitaba Granada con el firme objetivo de ser el primero pero con la única vía para ello de la victoria. Y así fue. Por la mínima y sufriendo en los minutos finales, pero fue.

Los primeros minutos fueron de tanteo entre ambos conjuntos, con acercamientos sin peligro, mucha batalla en la medular y con plena conciencia de lo que estaba en juego. A pesar de que el Granada tomó el mando del encuentro, Karla tuvo en sus botas el primer tanto, pero la guardameta Pi tapó bien el disparo de la panameña. El cuadro nazarí, aun así, tuvo dos ocasiones a balón parado que bien pudieron significar la inauguración del electrónico, con reclamación de pena máxima por medio. Por delante, una batalla acérrima en el centro del campo, que trajo como consecuencia pocas ocasiones en el resto de los primeros 45 minutos, salvo una ocasión de Laura en el minuto 38. El posicionamiento defensivo del Pozoalbense surtió efecto para llegar con 0-0 al descanso y con la sensación de que su oportunidad llegaría.

Manu Fernández introdujo a Natalia Montilla tras el asueto para buscar más control en el centro del campo. La ex del Naranjo, de hecho, proporcionó más presencia ofensiva a balón parado. El Granada, mientras tanto, dominaba pero no amenazaba prácticamente a las pedrocheñas. Pasado el minuto 20 de la segunda mitad, llegó la ocasión de oro para las visitantes. María Marín se adentró hasta línea de fondo para que Natalia Montilla, dentro del área, adelantara a las suyas en el marcador para conseguir el único resultado que les valía: el de los tres puntos. El gol descompuso ligeramente al Granada, quizá por precipitación para empatar y recuperar la primera plaza. El Pozoalbense, por su parte, subió intensidad a nivel defensivo para aprovechar sus rentables contraataques. Oficio y que el tiempo corriera estuvieron a punto de no servir a las cordobesas, pues la zaguera Pamela, con un disparo al poste en el 90, casi igualó la contienda. Finalmente, para suerte del Pozoalbense, el triunfo en el subgrupo viajó hacia Los Pedroches, para alegría de la provincia y continuación de un proyecto trabajado.