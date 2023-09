España alza la voz en El Arcángel: goles, puños en alto y reivindicación social

Algo más que fútbol. Era una causa social. Una creencia. Unos valores. Una fe. La de un equipo unido y al que se le ha negado, en un hecho sin precedentes, disfrutar de una gloria nunca vista. España volvía a su tierra para estrenar su estrella mundial ante su público y Córdoba servía de escenario de un acontecimiento de masas. No era para menos, el combinado nacional lucía por vez primera en territorio nacional esa marca que las sitúa actualmente con el mejor equipo equipo del mundo. Un sello dorado, tristemente, empañado por la polémica desde antes, incluso, de su conquista. Han sido numerosos los movimientos que se han producido en la Real Federación Española de Fútbol desde entonces, y el propio orgullo y sacrificio de las protagonistas ha logrado tumbar cualquier poder institucional. A buen seguro que aún habrá mucho que hacer por delante, pero entre medias de todo, tocaba seguir disfrutando también del fútbol.

Y El Arcángel era el recinto perfecto para una bienvenida multitudinaria. Las campeonas del mundo se enfrentaban a Suiza en partido oficial, correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Women´s Nations League, y ese idilio con la afición comenzó desde mucho antes del pitido inicial, ya que las calles de Córdoba, especialmente la zona del vial norte, se llenaron de seguidores que lucían la elástica nacional dispuestos a vivir de cerca la fan zone organizada por la RFEF, teniendo como plato fuerte la presencia de la Copa del Mundo.

Eso sí, la respuesta no solo fue masiva en ese sentido, sino que la ciudad califa mostró un apoyo incondicional agotando todo el papel disponible para el partido. No era un lleno absoluto (que se hubiera dado en caso de poderse), pero sí el máximo permitido de cara a vivir un encuentro con una entrada histórica. La máxima de un partido de la selección española femenina en suelo español. Ambiente de fútbol, sin lugar a dudas, pero también de reivindicación. Había algo más que un triunfo en disputa. Ya desde los aledaños del estadio, en los prolegómenos del partido, se pudo comprobar que la afición estaba claramente volcada a favor de las futbolistas. Pancartas de apoyo a las que iban a estar sobre el césped, e incluso a las que no.

En lo que se refiere al verde, se esperaba un gran partido de España, y su superioridad quedó evidenciada desde el minuto uno. El encuentro comenzó con claro dominio español, sumando las primeras ocasiones de peligro del partido, como una acción muy clara entre Lucía García y Eva Navarro dentro del área, o una contra de Alexia Putellas cuyo disparo seco se estrelló contra la defensa. La propia Navarro tendría otra oportunidad poco después, aunque para ver el primer gol habría que esperar hasta el cuarto de hora, cuando un robo en el área pequeña por parte de Caldentey, ésta la dejó para que Lucía García, a placer, convirtiera el 1-0.

Se mantuvo el mismo guion de partido en todo momento, con una Suiza que prácticamente no lograba pasar de medio campo debido a la presión insistente española. Es más, la primera intervención de Cata Coll llegaría en el 27’ de encuentro, justo al tiempo que El Arcángel más rugía y se divertía haciendo la ola. El 2-0 pudo llegar en un mano a mano de Caldentey que detuvo la arquera, aunque más acierto iba a tener Aitana Bonmatí en el último minuto del primer tiempo, al rematar de manera acrobática un gran centro de Olga Carmona. Así, la primera parte se cerraba con 2-0 y el aplauso al unísono del feudo cordobés.

Precisamente la lateral sevillana del Real Madrid, autora del gol español en la final del Mundial, fue una de las más homenajeadas durante el partido, con continuos cánticos de apoyo, en recuerdo también a su padre fallecido durante la final del campeonato internacional. Pero mientras el festín continuaba sobre el césped, en la grada se mantenía también el grito de apoyo. Ambas selecciones se reivindicaron con la pancarta con el lema “Se acabó” al inicio del encuentro, al tiempo que entre los aficionados también se podían ver carteles que rezaban mensajes como “el fútbol es el reflejo de la sociedad. Vosotras…el nuestro” o “vuestra lucha es la nuestra”, en referencia a esa pugna que tiene unida a todas las futbolistas tras el escándalo de Luis Rubiales.

Apenas varió el guion tras el descanso. Montse Tomé sí que metió jugadoras de refresco como Athenea del Castillo o Inma Gabarro, lo cual mantuvo el dominio español, que convirtió el tercero a los cuatro minutos de la reanudación, en este caso obra de Aitana Bonmatí. La MVP del Mundial firmaba su particular doblete. La verticalidad era total en las filas españolas, que ganaron profundidad con la presencia de la extremo madridista. De hecho, la propia Athenea inició la jugada que deparó en el 4-0, pues suyo fue el disparo desde la diagonal que, aunque lo detuvo la arquera, en el rechace apareció Gabarro para hacer gol.

Los cambios tampoco daban un aire diferente a Suiza, que apenas lograba sacar partido de alguna contra esporádica. Eso sí, en el minuto 70 dispuso de una oportunidad muy clara en los pies de Pilgrim, aunque su mano a mano lo sacó Cata Coll con un auténtico paradón por bajo. Los siguientes minutos fueron una ristra de oportunidades en cadena para las españolas, que asediaron el área rival, aunque sin la fortuna del quinto gol. Pero no querían las de Tomé finalizar el encuentro sin hacer la particular “manita”, y Maite Oroz fue la encargada de poner a todo el público en pie con un perfecto derechazo desde fuera del área y que fue directo a la escuadra.

Entre cánticos de “España, España” y “campeonas del mundo” fue muriendo el partido. Uno en el que El Arcángel, y buena parte de la ciudad de Córdoba, se reencontró con una selección con la que mantiene un perfecto idilio. Récord de aficionados para subir el volumen de una lucha en la que el público dejó clara su postura. Ellas son las protagonistas y ponen el fútbol, los puños en alto y la reivindicación social.