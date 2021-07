Diego Caro: "Puente Genil me ha permitido crecer como persona"

El fin de una aventura que ha tenido un final feliz a pesar de no haber conseguido el objetivo por unas cosas o por otras. A lo largo de su historia, el Salerm Puente Genil ha sido un equipo que ha coqueteado con las categorías más modestas del fútbol español, aunque en la temporada 1956-57 alcanzó su mayor hito, logrando ascender a Segunda División. Sin embargo, su realidad está encuadrada en la actual Tercera RFEF, aunque en los últimos años ha estado peleando seriamente por promocionar a la Segunda División B -Segunda RFEF tras la reestructuración de este deporte por parte de la Real Federación Española de Fútbol-. Para conseguir esto, el plantel rojillo ha tenido un gran culpable en el banquillo que ha trabajado siempre en buena sintonía tanto con directiva como con dirección deportiva, aunque, tras dos campañas, dice adiós mediante una carta expuesta en su cuenta personal de Twitter. Y es que Diego Caro se ha despedido del club pontano y agradece todo el apoyo que le ha brindado este equipo a lo largo de toda su estancia en la localidad cordobesa. "Ha llegado el día en el que nuestros caminos se separan. Puente Genil ha sido un lugar que me ha permitido crecer como persona y como entrenador", explica.

El entrenador cordobés ha querido, primeramente, referirse a los que luchan diariamente en el césped para que su potencial luzca y que el club pueda conseguir los objetivos propuestos a lo largo de la temporada regular. "Mi reconocimiento a todos los jugadores que he tenido el placer de dirigir estas dos temporadas. Sois los verdaderos artífices de todo lo bueno que nos ha pasado durante este tiempo. Gracias por vuestra profesionalidad y dedicación donde, en el primer año, fuimos capaces de colocarnos en los puestos altos de la clasificación durante muchas jornadas y donde, por culpa de una maldita pandemia, nos quedamos con la miel en los labios, pero cocinamos bien lo que llegaría esta segunda temporada con un play off de ascenso a Segunda RFEF, un hecho histórico para el Salerm Puente Genil".

Mientras tanto, Diego Caro también ha recalcado la labor que se ha ido desarrollando en las oficinas. El entrenador aterrizará en el Córdoba B durante los próximos días, pero antes subraya que el trabajo realizado por parte de la directiva y dirección deportiva ha sido espléndido, obteniendo una muy buena relación y con el único objetivo de ayudar al club a crecer. "Nada de lo vivido hubiese sido posible sin el buen hacer de mi cuerpo técnico que me ha acompañado durante estas dos temporadas. A todos ellos: ¡gracias! Agradecer también el trabajo de César y Rafa Ocaña en la dirección deportiva por los miles de mensajes y horas de teléfono hasta llegar a componer un equipo que nos hiciera a todos ilusionarnos y vivir emociones fuertes", añade un profesional que se despide de una entidad de la que guarda un gran cariño. "Llegó el momento de decir adiós a un club donde desde el primer día me hicieron sentir como en casa. A Francis Cabeza, Javi Medina... y directiva, estaré eternamente agradecido por la confianza depositada en mí y en mi cuerpo técnico", apunta.

Por otro lado, el fútbol no es nada sin los hinchas que animan a su equipo cada dos fin de semana en su estadio. Por ello, Diego Caro se ha acordado de ellos y les ha instado a que sigan estando al lado de la plantilla. "Gracias de corazón a los aficionados pontanos y a la marea roja en especial. Sois la salsa del fútbol y el jugador número 12. Vuestro apoyo es fundamental y necesario. Como un rojillo más, espero que así siga creciendo", afirma un entrenador que se va de la localidad cordobesa con una sensación muy dulce. "He disfrutado del fútbol en Puente Genil, con lo que ello conlleva. Sabemos que es un juego donde la exigencia y la obligación de obtener resultados positivos en este deporte hacen que no siempre seamos felices, pero nos ayuda a crecer a todos", culmina.