El nuevo desafío del Ciudad de Lucena y el Salerm: clasificación y calendarios

En un abrir y cerrar de ojos. Así de rápido, por utilizar un símil, cambia el reto en medio de esta temporada tan atípica. Porque una semana es el escaso tiempo que transcurre desde el final del campeonato regular hasta el inicio del siguiente tramo, que presenta distintos objetivos pero representa una misma ilusión para los cuatro conjuntos de la provincia. De hecho, para alguno de ellos ni siete días se van a cumplir entre una fase y la posterior. Sea como fuere, arranca el nuevo desafío de clubes como el Ciudad de Lucena o el Salerm Puente Genil en Tercera. Las dos entidades cordobesas, que son las que requieren atención en este caso, sueñan con el salto a Segunda B, si bien en realidad esta vez es a Segunda RFEF -división surgida en la reconfiguración del fútbol amateur de España-. De cara a esa aventura ambos equipos apenas conocen, en una transición velocísima, sus clasificaciones, calendarios y, por supuesto, el formato de la competición al que se enfrentan.

Como punto de partida, el Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil se encuentran en el Grupo X-C. Éste es el definido para una fase en la que, en esta ocasión, existe la posibilidad de lograr el ascenso directo y que cuenta con formato de liga con, esta vez, seis equipos y dobles enfrentamientos. Son los tres clasificados del X-A y el X-B, en el que participaron los representantes provinciales, los que conforman la competición. En la misma intervienen todos los conjuntos, por cierto, con los guarismos de la primera etapa de la campaña. Pero la clasificación no se establece de tal forma sino a través de coeficientes. La razón es que en el subgrupo B había más rivales y, por tanto, se disputaron más partidos que en el A: es decir, hace falta una compensación. Las cifras son resultantes del número de puntos entre los encuentros jugados. Dicho esto, que es resumen de una información que publicara CORDÓPOLIS unos días atrás, sólo queda insistir en que los contendientes pugnan por una de las dos plazas -porque son dos ahora- dentro de Segunda RFEF para la próxima temporada.

Llegado este momento de la explicación, bien está una revisión de la tabla de inicio. El Ciudad de Lucena parte en ella en tercera posición, por lo que está sólo una abajo en relación a la segunda plaza de ascenso, que ocupa el Xerez DFC. La escuadra dirigida por Dimas Carrasco se sitúa, a todo esto, con un coeficiente de 2,00 y una desventaja de 0,06 respecto del conjunto de Chapín. Curiosamente sumó más puntos durante la primera fase del campeonato -40 por 37-, pero fue en más duelos. Mientras, el Salerm Puente Genil se ubica en quinto lugar y a bastante más distancia de los puestos que al final de este tramo significan el salto de categoría. El equipo de Diego Caro posee un coeficiente de 1,65, de forma que está a 0,41 del cuadro gaditano -que está con 2,06, por concretar-. Detalle a modo de apunte final en este sentido es el hecho de que el San Roque de Lepe lidera la clasificación con una renta de 0,25.

Repasada la disposición en la tabla al comienzo de la segunda fase no está de más hacer lo propio con el calendario. Cabe recordar que cada equipo se mide, en doble duelo, a los tres rivales inéditos hasta la fecha: esto es ante los tres procedentes del otro subgrupo. Por tanto, el Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil han de verse las caras con el Xerez DFC, el Xerez CD y el Ceuta, que son los tres primeros del X-A. Los aracelitanos arrancan el domingo a las 19:00 con visita al segundo de los cuadros gaditanos, mientras que los pontanos lo hacen también como foráneos y ante el otro de los azulinos. Aunque en el caso de la escuadra dirigida por Diego Caro el partido se disputa el sábado a las 18:30. La pugna va a resultar compleja desde el principio, por otro lado, al haber, nada más y nada menos, tres choques en siete días -con el 14 y el 18 de abril como fechas centrales de la segunda y tercera jornada-. A todo esto, no se produce descanso en ningún fin de semana en esta competición, de forma que acaba el 9 de mayo. Tras las hojas de ruta, de las que ya dio sus primeros apuntes el pasado martes este periódico, también corresponde exponer otra circunstancia de no menos relevancia: de no lograr el ascenso en esta fase es posible seguir en la lucha durante una más.

Sobre este último punto, ha de acudirse a las cuatro plazas que van de la tercera a la sexta en esta clasificación. Porque los conjuntos que concluyan en estos lugares y que no obtengan lugar en Segunda RFEF en estos seis partidos van a intervenir en un play off en que se disputa otro tercer salto de categoría. Por este motivo tiene significado especial el puesto más allá de los dos primeros, ya que según éste se encara con más o menos ventaja el siguiente tramo. Básicamente porque el tercero y el cuarto no van a jugar hasta la segunda eliminatoria, que vendría a ser de semifinales. Mientras, el quinto se enfrenta al segundo clasificado del Grupo X-D -del que se va a informar en este periódico el viernes- y el sexto se mide al primero, respectivamente. De ahí que también cuenten, como ocurre en todas las competiciones, el gol average particular entre los distintos adversarios.