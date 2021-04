El Córdoba Patrimonio quiere hacerse aún más fuerte en Vista Alegre

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad tiene el sábado la oportunidad de sumar la cuarta victoria seguida en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre ante un rival difícil como es el Viña Albali Valdepeñas. El equipo dirigido por Josan González se presenta en su pabellón después de la inyección de moral que supuso el inmaculado triunfo ante el BeSoccer UMA Antequera. Los cordobeses desplegaron todo su potencial para doblegar al equipo universitario por 3-0 y abrir una brecha considerable con los puestos de descenso. Ya son siete puntos de diferencia con el Peñíscola, que ocupa la primera plaza de peligro.

El cuadro califal tiene el sábado ante sí un reto: seguir haciéndose fuerte en casa. En una temporada que empezó de manera irregular, y en la que afrontó hasta ocho aplazamientos por casos positivos de Covid-19 en sus rivales, por fin pudo ponerse al día aprovechando el parón de selecciones. Tras poder tener una cierta continuidad en la competición, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha demostrado con creces que llegaron el pasado año a la máxima categoría del fútbol sala nacional para quedarse.

Esto es en parte gracias a la buena racha que atesora en su feudo. Y es que ha conseguido contar por victorias sus tres últimos duelos en casa. El primero, ante un rival directo como el Peñíscola, al que logró vencer por 2-0; el segundo, ante el Jimbee Cartagena de los cordobeses Solano, Andresito y Bebé, al que borró por completo del parqué endosándole un 5-1; y el tercero, ante el BeSoccer UMA Antequera, al que venció dejando además su portería a cero. Estas tres victorias han conseguido que el equipo pase de ocupar puestos de descenso a tener una situación muy favorable a falta de ocho jornadas para el final de liga regular.

Pero la escuadra blanquiverde tiene el sábado una prueba de fuego. No debe olvidarse que el Viña Albali Valdepeñas es el vigente subcampeón de liga -perdió la pasada final en penaltis ante Movistar Inter- y finalista de la Copa de España del pasado año. A pesar de que no está firmando una espectacular campaña como la anterior, donde consiguió el tercer puesto en liga regular, el equipo manchego se encuentra en disposición de luchar también este año por el título -ocupa el séptimo puesto de la tabla-. Por ello, el cuadro de la ciudad del vino será un duro rival, pero el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha demostrado desde que llegó a Primera División que no le tiene miedo a nadie.