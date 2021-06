Dimas Carrasco: “Estoy dispuesto a continuar como entrenador del Ciudad de Lucena”

La temporada empieza a dar sus últimos coletazos. Después de más de ocho meses de competición ya se ve el final en todas las disciplinas. El fútbol no es una excepción. En primer lugar, el Córdoba confirmó, como ya se sabe, que jugará la próxima temporada en la cuarta categoría del fútbol español. Precisamente a esa categoría aspiraban desde el inicio los cuatro clubes cordobeses militantes en Tercera División: Ciudad de Lucena, Córdoba B, Pozoblanco y Salerm Puente Genil. Uno de ellos, el filial blanquiverde, se quedó sin opciones tras el descenso de su equipo ‘mayor’. El Pozoblanco aprovechó esa tesitura para pugnar en un play off de ascenso al que Ciudad de Lucena y Salerm Puente Genil accedieron tras no conseguir la promoción directa en la fase. Finalmente, fueron tres por tanto los que accedieron a estas eliminatorias. Pontanos y pedrocheños se vieron las caras en cuartos de final, con victoria para los primeros, mientras que Ciudad de Lucena se encontraba exento hasta semifinales. En esa ronda fue donde llegaron las malas noticias. Y es que tanto pontaneses como aracelitanos dijeron adiós a sus opciones. Los primeros no lograron la victoria frente al Xerez CD y el empate les condenó, ya que a los jerezanos les valía este resultado. Ese empate también le valía a los lucentinos, que vieron como el Ceuta se llevaba la victoria en su estadio en la última jugada del partido.

El técnico celeste, Dimas Carrasco, ha valorado lo que ha sido esta temporada tan atípica y también cómo se escapó ese sueño del ascenso en la última jugada. Para el sevillano, la temporada de su equipo es de sobresaliente. “Quizás nos ha faltado la matrícula de honor, pero el equipo ha jugado a un nivel muy alto”. “No puedo reprocharle nada a mis jugadores”, sostiene Carrasco.

“Estamos contentos y felices aquí, y estamos en conversaciones para ponernos de acuerdo con el club”, asegura referido a su continuidad en el cargo. “En esta semana se aclarará todo, pero nosotros estaremos encantados de poder continuar”, afirma el técnico. Cuestionado por el último partido, el preparador sostiene que “fue un desenlace cruel porque fuimos superiores al rival”. “Si el rival es superior a nosotros hay que reconocerlo siempre, pero en este caso no fue así”. “Creamos muchísimas ocasiones y el gol del rival llegó en su único acercamiento en la segunda mitad”, lamenta el técnico celeste.

No obstante, Dimas se muestra muy orgulloso del trabajo de sus jugadores y de su cuerpo técnico y asegura que “el deporte nos da la oportunidad de volver el año que viene a estar en el mismo lugar, solo hay que repetir lo que hemos hecho bien y corregir los pequeños errores”. Carrasco se muestra esperanzado de cara a la próxima temporada porque cree que “hay equipo para conseguir el objetivo del ascenso”.

Finalmente, lanza un mensaje claro relacionado con la afición: “Hemos enganchado a la ciudad de Lucena con el fútbol de su equipo”. “Esta temporada ha sido difícil por todas las circunstancias relacionadas con la pandemia, pero en el último partido se notó que la afición estaba ahí”, celebra el preparador aracelitano. “Yo sé que el próximo año la afición va a responder para poder volver a optar al ascenso y vivir grandes momentos juntos”, finaliza.