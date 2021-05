El Salerm Puente Genil se despide del sueño del ascenso

Una gran emoción se palpaba en el estadio de La Juventud. No era para menos. Se citaban el Xerez CD y el Salerm Puente Genil por un puesto en la final del play off de ascenso a Segunda RFEF, la que a partir de la próxima temporada será la cuarta categoría del fútbol español tras el cambio estructural realizado por la RFEF. Y después de un año atípico de competición con una fase regular y una segunda fase -en este caso de ascenso-, llegaba el momento de la verdad. El Xerez CD entraba directamente en las semifinales, mientras que el Salerm Puente Genil venía de vencer por la mínima en su duelo provincial de cuartos de final ante el Pozoblanco. Lo hizo teniendo el apoyo de su afición, con 600 fieles presentes en las gradas del Manuel Polinario. Sin embargo, en el día de hoy tocaba hacerlo lejos del calor de los suyos, con los que todo parece más fácil. Además, sabedores de que en Jerez le esperaba un hervidero de hinchas que anhelan volver a donde no hace mucho estuvieron -estuvieron en Primera hace apenas una década-.

El balón echó a rodar en el coliseo jerezano y lo hizo con dos equipos que se respetaban mucho. La igualdad era el tono dominante en los primeros compases. Pero pronto el Xerez iba a erigirse en protagonista del encuentro cuando a los siete minutos de partido realizó su primer disparo entre los tres palos. Un disparo de Pato fue respondido fue respondido por Cristian, que también logró marrar el rechace de Chuma. Fue al borde del cuarto de hora cuando llegó la ocasión más clara de los locales en la primera parte. Y es que Juanito conectó un gran disparo desde la frontal que la zaga pontanesa despejó a saque de esquina. Los visitantes no lograban sacudirse de este dominio local, y fue Lucas Correa el que estuvo a punto de marcar de cabeza a la salida de un córner. El cuero se perdió por muy poco por la línea de fondo. El primer contratiempo llegó para el Xerez CD en forma de lesión, ya que el capitán Álex Colorado no pudo continuar antes de llegar a la media hora de la primera mitad. La primera ocasión clara para los rojinegros llegó solo un minuto después, con un disparo de Ezequiel Lamarca que se perdió por encima del larguero al que le siguió un remate de Carmona que se perdió cruzado. Los de Diego Caro ponían las cartas sobre la mesa, algo que les sirvió para sacudirse de ese dominio inicial de los jerezanos, a los que la mencionada lesión de su capitán les afectó en exceso.

El Salerm salió decidido a por el partido después del paso por vestuarios y Lamarca volvió a ser el protagonista con una acción en la que estuvo a punto de adelantar a los pontaneses. La tónica en la segunda mitad fue la de un equipo visitante que insistía una y otra vez y un Xerez CD que intentaba aguantar las embestidas. Lamarca seguía siendo el protagonista con un cabezazo que fue a las manos de Salvi. Veinte minutos restaban para el final y la tensión se adueñaba de un encuentro vibrante, pero en el que no llegaban los goles. En el minuto 74 Diego Caro movió el banquillo y dio entrada a Félix Chenkam -autor de un hat-trick ante el Xerez CD en la última jornada de liga regular-. Siguieron sucediéndose oportunidades para los pontanos, que vieron como el cuadro jerezano se quedaba con un jugador menos tras la expulsión de Juanca. Con ese hecho se llegaba al final del partido. Era un gol lo que necesitaba el Salerm Puente Genil, que tenía media hora de prórroga para lograr el gol de la victoria, pues el empate favorecía al Xerez CD al final de los 120 minutos por haber finalizado la segunda fase en mejor posición en la tabla. El inicio de la prórroga no varió el rumbo del partido. Y es que los de Diego Caro seguían en la misma tónica, y Salva Vegas marró una clarísima ocasión en la misma línea de gol. Si los locales ya se encontraban en una situación desfavorable en los últimos minutos de tiempo reglamentario, la citada expulsión les colocaba en una situación aún más adversa.

Tras el parón entre las dos mitades de la prórroga llegó el gol de los pontaneses. Un penalti transformado por Migue García le daba ventaja en el minuto 108. Era el guion soñado por los de la provincia de Córdoba, que en ese momento tenían el billete para la final del play off de ascenso. Pero en el 112 llegó el jarro de agua para el Salerm. Y es que el Xerez CD logró empatar el partido merced a un gol de Rares. El empuje de la afición local hizo el resto y con el empate se llegó al final del encuentro y el Xerez CD avanza a la final del play off en la que se medirá a la AD Ceuta. Por su parte, el Salerm Puente Genil acaba aquí su camino al ascenso, pero la afición debe estar satisfecha de la gran temporada realizada por los chicos de Diego Caro, que se despiden sin haber perdido en este play off pero, como ya se conocía, el empate favorecía a los de Esteban Vigo. Tocará seguir remando.