Josan González: “Nos han enfocado en una lucha por la octava plaza que no nos corresponde”

Dura derrota y baño de realidad para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en su visita al Peñíscola FS. Los errores y la falta de contundencia han condenado a los blanquiverdes a una dura derrota por 6-2 con la que prácticamente dicen adiós a sus opciones de clasificar para Copa de España. El técnico pontano ha destacado la ambivalencia del rendimiento de su equipo durante el enfrentamiento, haciendo hincapié en la capacidad para mostrar lo mejor y lo peor en el primer tiempo. A pesar de lograr ponerse en ventaja en dos ocasiones, los errores defensivos y la falta de contundencia resultaron en una desventaja de 3-2 al descanso, un momento crucial según el entrenador.

En sus declaraciones, González no ha escatimado a la hora de señalar los fallos que llevaron a su equipo a la derrota, subrayando especialmente el primer gol encajado, durante una inferioridad mal defendida, así como el tercero, derivado de un error no forzado. El técnico ha expresado su determinación en corregir estas deficiencias y en transmitir la importancia de la responsabilidad a su equipo, destacando que ciertos goles regalados no están “a la altura del escudo que representan”.

El segundo tiempo ha presentado un momento clave en un mano a mano de Lucas Perin, que podría haber significado el empate a tres. Sin embargo, una secuencia confusa dejó al Córdoba Patrimonio en una posición desfavorable, lo que ha conllevado, a la postre, en el cuarto gol, obra de Saladié, exacerbando la frustración del equipo y dando pie a “un final feo”. Josan González ha lamentado la tercera derrota por 6-2 en la temporada, así como que es “la tercera vez que con portero-jugador regalamos goles”, subrayando la necesidad de mejorar en los detalles y “mostrar respeto por el escudo”.

En cuanto a las aspiraciones de clasificación, Josan González ha reconocido que el equipo está “virtualmente fuera” de la lucha por la Copa de España. Ha atribuido parte de la dificultad a la obsesión por la octava plaza, señalando que el entorno les ha “enfocado en una lucha por esa octava plaza que no es nuestra ni nos corresponde”, y han dejado así de disfrutar de la competición. Con la mirada puesta en el resultado entre Jaén Paraíso Interior y Palma Futsal, el técnico ha expresado la incertidumbre sobre la posición final del equipo, sugiriendo que podrían estar más cerca de la zona baja de la tabla que de la clasificación anhelada.