El sueño de la Copa de España se diluye

El sueño copero no estaba tan lejos como sí que lo era al principio de la temporada, donde todo objetivo que no fuese la salvación se consideraba una quimera y no solo por la ambición del club blanquiverde, sino por que ha sido un verano complicado, debido a la reestructuración vivida en el vestuario cordobés y que hacía que el futuro a corto plazo fuese una auténtica incertidumbre. En cambio y con el paso de las citas, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha llegado a las tres últimas jornadas de la primera vuelta de Primera División con la oportunidad de conseguir una plaza en la Copa de España, aunque tenía que vencer al Peñíscola en su propio parqué para que este sueño siguiese vigente.

Era un encuentro clave y lo sabía la escuadra blanquiverde. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad saltó a la pista del Pabellón Juan Vizcarro con la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa tras la clasificación en el apartado copero. Es por ello que los chicos dirigidos por Josan González salieron a escena con una energía superior a un rival directo por una plaza en la Copa de España y eso hizo que las primeras ocasiones cayeran de lado visitante. El plantel califal logró tener más protagonismo en el campo local hasta tal punto de que Antoniazzi filtró un pase hacia un Muhammad que se deshizo de su par con un maravilloso movimiento de pívot y definió a la perfección a la salida de Gus para hacer el primer tanto de la tarde en territorio valenciano.

Aun así, este gol hacía justicia a lo que se estaba viendo sobre el Juan Vizcarro, ya que el cuadro blanquiverde estaba siendo superior y, además, se sentía cómodo sobre la pista visitante, sin conceder demasiado a nivel defensivo, mientras que encontraba varias deficiencias en la defensa de un Peñíscola que sufría las internadas visitantes, sobre todo por medio de Muhammad, aunque Gus se mostraba sólido bajo los palos. Sin embargo y conforme los minutos seguían pasando, los de Santiago Valladares fueron incrementando su presión y las dudas comenzaron a emerger en la salida de balón de un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que cometió un error en banda y fue aprovechado por un Juanqui que comandó un contragolpe hasta subir el empate al luminoso.

En cambio, el mal de la entidad califal en varias fases de este primer tramo de temporada apareció de nuevo. Y es que los chicos dirigidos por Josan González volvieron a acumular las faltas hasta tal punto de que tenían amenaza de doble penalti a falta aún de seis minutos para que finalizase la primera mitad. Esto era un riesgo para el juego de un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que se basaba en la intensidad, por lo que la esta acción acabaría llegando, aunque antes de lo esperado. Paniagua gozó de un lanzamiento directo sin barrera más cerca aún de los diez metros, pero Fabio se erigió como gran protagonista para mantener el empate.

Cuando todo parecía que el marcador no se iba a mover más en una frenética primera mitad, los ataques comenzaron a ser más efectivos, tanto para un bando como para otro. Por un lado, Zequi aprovechó un contragolpe iniciado por una mano clara de Pulinho en el suelo para adelantar a los blanquiverdes, aunque el Peñíscola FS no se achantó en este golpe califal y Elías, el segundo merced a un nuevo error grave de los visitantes, dio la vuelta al marcador en apenas un minuto para adelantar a los suyos en el electrónico justo antes de que los primeros 20 minutos llegasen a su fin.

La segunda parte, un golpe más

La reanudación dejó un panorama aún más desolador. Lo que se temía, se terminó culminó con la llegada de la segunda parte, ya que la tónica con la que se terminó el primer periodo se mantuvo en el nuevo pitido de la dupla aragonesa. El Peñíscola FS tenía el dominio del esférico, aunque el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tuvo la oportunidad de imponer la igualada en el marcador gracias a una acción de Perin que no acertó a finalizar. Sin embargo y en la jugada inmediatamente posterior, el conjunto local dio un paso al frente aumentó la distancia en el marcador gracias al tanto de Saladié.

Este gol terminó por dilapidar las opciones de un conjunto dirigido por Josan González que volvió a cometer los mismos errores que en antaño, dejando sin ninguna posibilidad la de puntuar en Peñíscola gracias a los tantos de Aicardo, José Mario y Saladié y, sobre todo, la de estar en la próxima edición de la Copa de España. La derrota abultada deja muchas dudas para un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que comenzó la temporada a un nivel espectacular, pero no ha podido rematar esta gesta con la regularidad necesaria para poder pelear por los ocho primeros puestos.