García Román y la ambición de “dar ese pasito más”

Querer crecer, a pesar de todo. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad se ha marcado un nuevo reto deportivo en la que será su cuarta campaña consecutiva en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El cuadro blanquiverde ha realizado este lunes los reconocimientos médicos, y será a partir de esta misma tarde cuando comience a trabajar con el grupo. En este sentido, el propio José García Román ha querido comparecer ante los medios para hablar sobre la actualidad de la entidad. Así, en primer lugar, el presidente ha agradecido la labor del Hospital San Juan de Dios, al tiempo que se ha mostrado “muy ilusionado con la temporada”, pues “como siempre intentamos mejorar cada año las prestaciones del año anterior, y con esa ilusión” parten, agradeciendo “a los que se han ido toda la labor que han hecho, todo lo que han ayudado a consolidar al equipo en la categoría”, pero esperan “dar ese pasito más y, por qué no, conseguir uno de esos retos que se nos quedaron el año pasado a punto de caramelo, bien la Copa de España, la Final Four de la Copa del Rey o el play off por el título de Primera División”.

Y es que el dirigente blanquiverde ha recalcado que “la plantilla ha sufrido una mejora respecto al año anterior”, ya que “en la medida de nuestras posibilidades, hemos intentado mejorar los 14 integrantes de la plantilla”, además de que “por detrás sabemos que hay otro grupo de 15 jugadores en el filial dispuestos a que los de la primera plantilla no se duerman, para eso han ascendido a Segunda B y cada día demuestran que tienen capacidad para estar aquí en un futuro muy cercano”. Es por ello que García Román piensa que “este puede ser nuestro año”, pues “dejamos de ser novatos en la categoría y eso se nota, en más respeto en los rivales y en los árbitros”.

Sobre la campaña de abonados, en la que el club supera ligeramente el medio millar, cifra muy por debajo de lo esperado, el máximo dirigente del club ha admitido que “aquí tenemos un equipo en Primera División. El fútbol mueve mucho pero está en tercera categoría, el balonmano, por una serie de circunstancias de mala suerte, descendió a tercera división, el baloncesto este año va a estar en cuarta”, por lo que “el único equipo masculino que va a estar en Primera es el fútbol sala”. Con todo, el cordobés expresa que está “convencido de que se va revitalizar” y confía en que “superaremos los 1.000 socios más luego los que se sumen”, y que “luego que nadie se rasgue las vestiduras cuando vean entradas a 10 o 20 euros contra los equipos buenos, cuando prácticamente por poco más de tres entradas de esas puede tener el abono para toda la temporada. El abono no es caro”.