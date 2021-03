El cansancio es cosa menor en el Deportivo Córdoba

Para el Deportivo Córdoba, la palabra fatiga no aparece en su diccionario. Tampoco existe cansancio. Al menos, su calidad sobre la pista hace esconder esas páginas dentro de la compilación de definiciones de la Real Academia Española de la Lengua. Tras viajar hasta Cádiz en el día de ayer para ir y vencer al Guadalcacín (0-2), las pupilas de Juanma Cubero pusieron el broche de oro a su primera fase de la temporada con una nueva goleada, esta vez en casa, ante el CD Camoens. El técnico cordobés no realizó demasiadas rotaciones durante el encuentro, ya que quería imprimir intensidad en sus jugadoras de confianza y así asegurar el triunfo final. La fatiga no fue cosa mayor, dicho de otra forma: fue cosa menor, cambiando los factores de la famosa frase.

El gol inicial del conjunto ceutí no fue otra cosa que un espejismo dentro del desierto cordobés. Prácticamente en la primera acción de peligro del partido, la jugadora visitante se internó por banda derecha y batió a Ceci Moreno con un disparo cruzado. El Deportivo Córdoba contrarrestó ipso facto, con una internada de Neiva por la derecha y un balón al interior del área que Lihuen Valcárcel empujó al fondo de las mallas. La pívot argentina, que inició el encuentro como titular, abrió el cajón de los goles. Proseguía el período de dominio de la escuadra local y un chut de África Lozano fue el siguiente paso en la victoria. La joven perla cordobesa lo intentó desde media distancia y la guardameta Rachel no acertó en atrapar el balón y entró mansamente en la portería.

Y empezó el festival goleador del Deportivo Córdoba. Rocío Gracia, con la puntera pocos minutos después, puso en el palo largo el esférico, que iba lamiendo el parqué hasta convertirse en el tercer gol local. El cuarto surgió gracias a una gran combinación entre Celi Calderón y Marixu y la primera, tras un potente chut dentro de la zona de castigo, anotó su primer tanto de la tarde. Sin tiempo prácticamente a parpadear, Rocío se apuntó el doblete en su cuenta particular. La escuadra califa continuó dejando el partido a su ritmo y no parecía que, poco más de 12 horas antes, estuvieran jugando otro partido de liga regular. La fatiga no existía. El vendaval continuó a pesar de algunas intervenciones de Ceci Moreno en la portería cajista y Neiva, tras un pase de la muerte desde la izquierda de Lau Fernández, colocó el sexto para las locales en el electrónico de Vista Alegre. Rocío Gracia, de nuevo, colocó el broche a una primera parte prácticamente inmaculada.

La tónica habitual siguió su curso en los segundos 20 minutos. Teniendo en cuenta antecedentes, el Deportivo Córdoba no pensó ni por asomo dejar de pisar el acelerador y así lo siguió haciendo saber a su rival en la segunda mitad. Por el camino, Lau Fernández transformó una pena máxima por mano en el área ceutí para hacer el octavo de su equipo. Aunque pudiera parecer que el resultado pudiera ser suficiente para sus intereses, lo cierto es que no cejó en su empeño de aumentar la diferencia. Prácticamente acampaba en territorio del Camoens para acumular tantos en su haber; todo gracias a su presión en campo contrario. Celi Calderón, tras jugada ensayada, anotó la última diana del encuentro -92 en la primera parte de la temporada-, aunque bien es cierto que las de Juanma Cubero dispusieron de varias ocasiones al poste en el tramo final. La segunda fase les espera y accederán con trabajo y la mayor de las ilusiones.