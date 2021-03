El Deportivo Córdoba mantiene el pie en el acelerador

Está clasificado desde hace unas semanas. Sin embargo, sigue a su ritmo. No es otro que el de la victoria por partido. Lo demuestra además ante rivales de la zona noble de su grupo -el III-B de Segunda-, del que pretende ser líder. Precisamente éste es el reto que tiene el Deportivo Córdoba antes de encarar la segunda fase de la temporada, en la que va a buscar una plaza en el play off a Primera. De no conseguirlo, que no sea por no haberlo intentado. También procura el cuadro cajista sumar la mayor cantidad posible de puntos y por ahora lo logra. Porque el equipo de Juanma Cubero mantiene el pie en el acelerador y supera incluso a un adversario que desconociera la derrota como local este curso. Al Guadalcacín es al que vence en esta ocasión (0-2), merced a una actuación estelar de Ceci Moreno bajo palos y un gran acierto ofensivo. Con un triunfo es más llevadero todo, hasta el hecho de disputar dos choques en menos de 24 horas: el domingo (12:30) llega el Camoens a Vista Algre.

Comenzó el encuentro con cierto dominio por parte del Deportivo Córdoba. Aun así no fue capaz el cuadro cajista de generar ocasiones realmente claras en los compases iniciales. Sí gozó de una importante una vez superado el segundo minuto, la cual supo aprovechar a la perfección. Porque fue en esta acción ofensiva en la que consiguió adelantarse en el electrónico. Fue Rocío Gracia quien estableció el 0-1 tras controlar en el interior del área un balón servido después de robo. El gol lo anotó de magnífica factura al enviar el esférico a la escuadra de la meta defendida por Laura Salcedo. Ya con renta a su favor, las deportivistas supieron mantener cierto dominio del choque. La situación no varió hasta después del ecuador de la primera parte aproximadamente, por mucho que Lorena Bocanegra procurara el empate. Contestó Ceci Moreno.

También intervino la cancerbera local rebasado el minuto 8 para repeler en un mano a mano ante África Lozano. El partido seguía con cierta tranquilidad para el Deportivo Córdoba, que era capaz de frenar al Guadalcacín gracias su presión. A las locales les costaba demasiado su salida de balón, lo que cambió poco después para que el duelo entrara en otra dinámica muy diferente. Inma Martínez lanzó un aviso que encontró la respuesta de Ceci Moreno, que a lo largo del resto del choque terminó por erigirse en la protagonista. La cancerbera pareció transformarse en un auténtico muro, imposible de derribar para un adversario que cobró fuerza y empezó a probar fortuna con tiros desde media distancia. Siempre hubo contestación de la portera deportivista. Mientras, las de Juanma Cubero intentaron incrementar su renta en salidas a la contra. Tuvo la oportunidad de hacerlo Lau Fernández y después, Marixu Romero.

El segundo tramo de la primera parte resultó más complejo para el Deportivo Córdoba. Pero sólo por una razón: el Guadalcacín imprimió un ritmo muy alto de juego y poco a poco llevó el duelo a un correcalles muy atractivo pero peligroso. En este escenario, el cuadro cajista pudo hacer el 0-2 por mediación, otra vez, de Rocío Gracia. Neiva Cano también buscó el tanto a los minutos, si bien no hubo más movimiento en el marcador antes del descanso. Tras el paso por vestuarios Juanma Cubero armó bien al equipo en defensa, de forma que manejó con relativa calma la alta presión y la insistencia del conjunto gaditano en ataque. Ceci Moreno tuvo un papel mucho más relevante si cabe durante la segunda parte, en la que detuvo ante Lorena Bocanegra en los compases iniciales. La portera deportivista incluso se atrevió en más de una ocasión hasta el final del encuentro con lanzamientos a meta contraria.

Uno de ellos estuvo a punto de terminar en gol. Aunque esto sucedió después de que el cuadro cajista obtuviera algo más de tranquilidad en el tanteador con una diana de África Lozano. La canterana remachó tras recibir un rechace en una jugada de ataque que tuvo su comienzo en un robo de balón y su continuidad en un disparo de Inma Sojo -el remate previo al tanto-. El 0-2 permitió al Deportivo Córdoba tomar oxígeno en un partido en el que Ceci Moreno, en efecto, repitió una y otra vez intervenciones de más o menos mérito pero todas importantes. Actuó hasta dos veces, antes y después del segundo de su equipo ante Lorena Bocanegra, que en el último minuto bien pudo recortar diferencias. Al tiempo, Tere Muñoz y Lau Fernández disfrutaron de sendas opciones de anotar. La primera encontró respuesta de la guardameta local, Laura Salcedo, y la segundo se topó con Mari Ángeles Ogalla dentro de sus funciones de portera jugadora. El planteamiento de cinco, que arrancó a nueve de la bocina, tampoco surtió efecto al Guadalcacín.