El Córdoba Patrimonio actualiza su enfermería

Este es uno de los principales problemas de un conjunto blanquiverde que comenzó de manera sobresaliente la temporada regular, dando un paso al frente en cuanto a expectación se refiere y demostrando que los movimientos ocurridos durante el pasado verano fueron por el bien de una entidad que sigue creciendo. Sin embargo, la buena dinámica del Córdoba Patrimonio de la Humanidad al inicio del curso liguero se vio truncada por numerosos factores, siendo uno de ellos las diferentes bajas que han ido sucediéndose hasta el día de hoy, donde la propia entidad califal ha actualizado una enfermería que ha sumado un nuevo integrante.

Por un lado y hace justamente un mes, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad anunciaba que Arnaldo Báez iba a estar “fuera de las pistas por un tiempo” debido a una lesión que se fraguó en el encuentro ante el Industrias Santa Coloma, donde tuvo que ser sustituido al descanso. No se conocían más detalles de un ala de 27 años que, finalmente, tendrá que pasar por el quirófano. La entidad blanquiverde ha dado más información acerca del parte médico y Báez se someterá a una cirugía de su rodilla izquierda en Paraguay, por lo que su evolución “marcará la vuelta al grupo”.

Aun así, no es el único que no estará disponible para el técnico Josan González en el encuentro que la escuadra califal dispute este sábado en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre ante el Xota FS. Y es que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha informado que Guillherme no está presente en la lista de convocados después de “sufrir un balonazo en su ojo derecho”, por lo que, al igual que Arnaldo Báez, “su evolución marcará la vuelta al grupo”. Dos bajas sensibles para una entidad blanquiverde que entra en un tramo decisivo para consolidarse en la zona media de la tabla clasificatoria.