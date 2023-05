El Bujalance se despide de su pelea por el ascenso

Con ilusión desbordada afrontaba el choque de vuelta de la eliminatoria de play off de ascenso el Beconet Bujalance, que viajaba a Mengíbar con la necesidad de sobreponerse al 2-4 de la ida. Un duro desafío, pero no había nada imposible para la escuadra rojilla, cargada de experiencia en estas vicisitudes. El duelo en suelo jienense se jugó con la máxima tensión entre dos planteles que aspiraban a lo máximo. De hecho, pese a que se querían minimizar al máximo los riesgos, lo cierto la ambición no cesaba, con lo que el primer tiempo estuvo cargado de oportunidades de gol, pero ninguna llegaba a materializarse.

Es así como se llegó al tiempo de asueto, con tablas pero sin goles, lo que no hacía más que beneficiar a los locales, que tenían la victoria en el primer partido como colchón. Y sin duda, eran conscientes los de Fermín Hidalgo, que saltaron de nuevo a la pista con más ritmo, lo que se tradujo en un gol. Así es, una jugada ensayada por parte del Bujalance la culminó Adri Luna con un tanto que desataba la esperanza cordobesa.

No obstante, poco duró, pues en la siguiente acción, puso el Mengíbar otra vez las tablas. El partido entró ahí en su fase más bronca, con muchas acciones al límite de lo legal por parte de los locales. Además, la grada también entraba en acción con al lanzamiento de objetos. Eso obligó a parar el duelo en varios momentos, lo cual no hizo más que beneficiar al Mengíbar, que entró en una fase de máximo acierto. Con problemas de faltas, los locales abrieron brecha hasta llegar al 3-1. Boyos pudo recortar de penalti, pero éste no acertó, al tiempo que los jienenses seguían ampliando aprovechando los desajustes en el juego de cinco. Hasta siete goles encajó el Bujalance en esta segunda parte, lo que hace que se despida definitivamente (7-1) del sueño del ascenso.