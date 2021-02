Nahuel Arroyo: "Habrá que luchar para poder jugar"

La presentación ante el pueblo de las caras nuevas. Nahuel Arroyo y Moussa Sidibé, incorporaciones del Córdoba CF en el último día de mercado, fueron presentados en sala de prensa como nuevos jugadores blanquiverdes en pos de conseguir el objetivo del ascenso. El desequilibrio por bandas era el principal debe del conjunto de Pablo Alfaro en las últimas jornadas, con muchos nombres partiendo de titulares o saliendo desde el banquillo pero ninguno sin brillar. Así, los ex de Albacete Balompié y Ponferradina -aunque cedido- respectivamente vendrán a aportar la chispa necesaria para marcar la diferencia en sus desbordes y llegadas a líneas de fondo para que Willy, Piovaccari y Ródenas puedan aprovecharlos. Precisamente el canterano del Atlético de Madrid estuvo ausente en la presentación, según comunicó Juanito por un asunto personal de carácter urgente.

Arroyo, sin minutos en Segunda División en el Carlos Belmonte, quiere recuperar protagonismo en su fútbol y no cree que su llegada al Córdoba CF sea un paso atrás dado el salto de categoría. "Sabiendo que en Segunda División por varios motivos he tenido pocos minutos, bajar a 2ªB y más a Córdoba, no es ni mucho menos un paso atrás. Para mí y para el club es algo positivo, vengo aquí con mucha ilusión y muchas ganas de que todo salga bien", aseguró el gerundense, que añadió, sobre su futuro rol en el grupo de Pablo Alfaro que "aquí hay buena plantilla, no va a ser llegar y jugar. Habrá que luchar para poder jugar. Aportaré velocidad, verticalidad, todo lo que sea el uno para uno y buscar centros, que es donde me siento cómodo".

De hecho, a pesar de apenas llevar una sesión de entrenamiento con el técnico maño, el ex del Llagostera señala sobre el último tramo liguero del Córdoba que "son seis partidos importantísimos, no hay margen de error y espero que el club consiga su objetivo". Por último, hizo mención a la ausencia de público y a la importancia y valor del Estadio El Arcángel para la consecución de la meta final. "Había visto el campo por televisión, me pareció un campo muy bonito aunque poca gente, a nivel social el campo suma muchísimo", afirmó.

Otro de los objetivos en el pasado mercado de verano-otoño y que finalmente no se concretó fue el de Moussa Sidibé, extremo derecho de 26 años que viene cedido de la Ponferradina tras su falta de minutos. "Desde verano me quería el Córdoba pero me salió un equipo de Segunda División. Lo acepté pero ahora en el mercado invernal veo siguieron insistiendo. Vamos a intentar conseguir los objetivos", explicó el maliense, que está a plena disposición del cuerpo técnico a pesar de no acumular ritmo de competición. "No venía compitiendo pero vengo entrenando en el grupo, vengo aquí para sumar e intentar conseguir los objetivos. Me siento bien, físicamente me encuentro muy bien", aseveró.